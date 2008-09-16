Küba'da gıda üretimi artırma programı

Küba hükümeti, boş devlet arazilerini çiftçilere ve kooperatiflere dağıtma planına hız vereceğini açıkladı. Tarım Bakanlığı, kamu arazileri için başvuruları çarşamba gününden itibaren kabul etmeye başlayacağını bildirdi.



Gıda üretimini artırmak için hazırlanan plan, temmuzda açıklanmış ancak uygulama için başlangıç tarihi verilmemişti.

Küba lideri Fidel Castro'nun çekilmesinden sonra iktidarı alan kardeşi Raul Castro, vatandaşlara cep telefonu, bilgisayar, DVD oynatıcısı ve diğer elektronik malları satın alabilmeleri izni vermişti.