T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜBA'DA EKONOMİNİN FATURASI İŞÇİYE HAVANA (A.A)

14 Eylül 2010 16:04

-KÜBA'DA EKONOMİNİN FATURASI İŞÇİYE HAVANA (A.A) - 14.09.2010 - Küba'da kamuda çalışan 500 bin kişi işini kaybedecek.  Küba'da devlet toplam 5,1 milyon olan çalışanın yüzde 85'ini istihdam ediyor.  Küba İşçi Federasyonu, zor durumdaki ekonomiye yardımcı olmak için uygulamaya konulacak planla gelecek yıl Mart ayı itibariyle yaklaşık yarım milyon kişinin işini kaybedeceğini, ancak toplamda bu sayının 1 milyon olduğunu bildirdi.  İşten çıkarılanlar, mevcut kısıtlamalar azaltılarak serbest çalışmaya veya yeni özel girişimlere katılmaya özendirilecek.  İşçi Federasyonu, Küba devletinin, şişkin maaşlara sahip çalışanları olan ve zarar eden şirketlere, işletmelere ve hizmetlere sahip olmayı sürdüremeyeceğini ve sürdürmemesi gerektiğini belirtti.    Federasyon, istihdam seçeneklerinin artırılacağını ve devlet dışı istihdamın yeni formlarının ile serbest çalışmanın genişletileceğini ve gelecek yıllarda binlerce çalışanın bu şekilde işe kavuşacağını bildirdi.   Kamu dışında çalışanlar için mevcut kısıtlamalar hafifletilirken, serbest çalışanlar, sosyal güvenlik sistemine girebilecek, banka hesabı açabilecek ve işlerini büyütmek için kredi alabilecekler. Küba'da kuaför, taksi şoförü veya küçük aile lokantalarını işletenler gibi küçük bir azınlık kendi adına çalışıyor.  Küba'nın devlet kontrolündeki ekonomisi geçen iki yıl içinde ciddi bir krize girdi. Ülke ekonomisinin krize girmesinde temel ihracat hammaddesi nikelin fiyatının düşmesi ve turizm gelirlerinin azalması etkili oldu.  Küba ekonomisi 48 yıldır devam eden ABD ambargosundan da ciddi şekilde yara alıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24