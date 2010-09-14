-KÜBA'DA EKONOMİNİN FATURASI İŞÇİYE HAVANA (A.A) - 14.09.2010 - Küba'da kamuda çalışan 500 bin kişi işini kaybedecek. Küba'da devlet toplam 5,1 milyon olan çalışanın yüzde 85'ini istihdam ediyor. Küba İşçi Federasyonu, zor durumdaki ekonomiye yardımcı olmak için uygulamaya konulacak planla gelecek yıl Mart ayı itibariyle yaklaşık yarım milyon kişinin işini kaybedeceğini, ancak toplamda bu sayının 1 milyon olduğunu bildirdi. İşten çıkarılanlar, mevcut kısıtlamalar azaltılarak serbest çalışmaya veya yeni özel girişimlere katılmaya özendirilecek. İşçi Federasyonu, Küba devletinin, şişkin maaşlara sahip çalışanları olan ve zarar eden şirketlere, işletmelere ve hizmetlere sahip olmayı sürdüremeyeceğini ve sürdürmemesi gerektiğini belirtti. Federasyon, istihdam seçeneklerinin artırılacağını ve devlet dışı istihdamın yeni formlarının ile serbest çalışmanın genişletileceğini ve gelecek yıllarda binlerce çalışanın bu şekilde işe kavuşacağını bildirdi. Kamu dışında çalışanlar için mevcut kısıtlamalar hafifletilirken, serbest çalışanlar, sosyal güvenlik sistemine girebilecek, banka hesabı açabilecek ve işlerini büyütmek için kredi alabilecekler. Küba'da kuaför, taksi şoförü veya küçük aile lokantalarını işletenler gibi küçük bir azınlık kendi adına çalışıyor. Küba'nın devlet kontrolündeki ekonomisi geçen iki yıl içinde ciddi bir krize girdi. Ülke ekonomisinin krize girmesinde temel ihracat hammaddesi nikelin fiyatının düşmesi ve turizm gelirlerinin azalması etkili oldu. Küba ekonomisi 48 yıldır devam eden ABD ambargosundan da ciddi şekilde yara alıyor.