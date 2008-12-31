Küba'da devrimin 50'nci yıldönümü

Küba'yı 50 yıl önce komünist yönetime geçiren gerilla lideri Fidel Castro'nun ülkesi, yarın devrimin 50'nci yılını kutluyor



Küba'nın doğusunda kalın bulutlarla kapanan cangıldan çıkan gerillalara komutanlık eden Castro, ABD'nin desteklediği diktatör Fulfgencio Batista'nın (1901-1973) ordusunu Maestra dağlarında örgütlediği gerillarıyla yendi.



Fidel Castro'nun devirdiği Batista, önce Dominik Cumhuriyeti'ne ardından Portekiz'e kaçtı ve 1973'te İspanya'da öldü.



Castro, bugün 82 yaşında. 2,5 yıl önce geçirdiği ağır bağırsak ameliyatından sonra tüm yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya şubatta devrederek devlet başkanlığından ayrıldı.



Castro, ABD'nin çeşitli baskılarına karşı mücadele etti ve sayısısız suikast girişiminden kurtuldu.



Yüzlerce yıl boyunca Küba, İspanya'nın dev "Amerikan imparatorluğuna" geçiş kapısı oldu. İspanyol sömürgeciliği kanla sona erdirildikten sonra, geride çok iz bıraktı; en çok da Küba'nın kültüründe... Daha sonra ABD'nin keşfettiği Küba, 19. yüzyıl boyunca onun en karlı ticari ortağı haline geldi. Zamanla ABD, Küba ekonomisini ele geçirdi.



Florida eyaletine denizden sadece 150 km uzaklıktaki Küba hammadde cenneti ve Amerikan ürünleri için de iyi pazardı. 1920'lere gelindiğinde Amerikan şirketleri Küba'nın tarım arazilerinin üçte ikisine ve madenlerinin de büyük kısmına sahip olmuştu. Küba'da da iç karışıklıklar bitmiyordu. Diktatör Batista'nın hakimiyeti, ülkedeki devrimci ruhları harekete geçirdi. 16 Şubat 1959'da Fidel Castro, hükümet başkanlığına getirildi. ABD ile ilişkiler bozuldu. Küba, Sovyetler Birliği'ne yanaştı.



ABD ile gerilen ilişkiler sonunda, 35. Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin hükümetinin üçüncü ayında 16 Nisan 1961'de Domuzlar Körfezi çıkarması yapıldı. ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in yetiştirdiği Kübalı rejim muhalifleri, ülkenin güney kıyısında Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yaptı, ancak gafil avlandı. Küba uçakları gemilerini bombaladı ve çıkarma yapılamadı.



ABD zamanında Filipinler'de yaptığı gibi bu ülkeyi İspanyollardan satın almak için yüzlerce milyon dolar teklif etmişti.



Domuzlar Körfezi, hala Küba direnişinin en önemli sembolü.



Bir zamanlar Amerikan emperyalizmine mermi yağdıran Kübalılar, bugün Amerikalı turistlere kucak açtı. Sahil, şimdi turistler için güneşin tadını çıkarabildikleri "cennetten köşe..."



Küba'nın güneydoğu sahilinde ABD'nin sağladığı en ilginç egemenliklerinden biri, Guantanamo Koyunda kurduğu 110 yıllık askeri üs...



Küba, bugün başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, dünyada Kuzey Kore, Vietnam, Laos'la birlikte "resmen komünist" olan nadir ülkelerden...