Küba'da Castro'nun adı sokaklara verilemeyecek

25 Kasım'da hayatını kaybeden Küba'nın kurucu lideri Fidel Castro'nun adının kamu alanlarına verilmeyeceği ve heykelinin dikilmeyeceği bildirildi.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Santiago'da Fidel Castro'nun küllerini defin töreni için bekleyen halka hitaben yaptığı konuşmada, devrimin liderinin adının sokaklara verilemeyeceğini ve heykellerinin dikilmeyeceğini söyledi.

Raul Castro, 25 Kasım gecesi hayata veda eden ağabeyi Fidel Castro'nun ölmeden saatler önce kendisine, kişi kültü oluşmasını önlemek amacıyla adının sokaklara verilmesini ve heykellerinin dikilmesini istemediğini söylediğini açıkladı.

Devlet Başkanı Castro, Fidel Castro'nun küllerinin getirilmesiyle başlayacak defin töreni öncesinde "Devrimin lideri kişi kültü göstergesini reddetti. Hayatının son saatlerinde adının, portresinin enstitüler, sokaklar, parklar gibi kamu alanlarında kullanılmaması ve büstü ile heykelinin hiçbir zaman dikilmemesi konusunda ısrarcıydı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Castro, Küba Ulusal Meclisi'nde gelecek hafta Fidel Castro'nun isteğinin yasalaşması için oylamaya yapılacağını ifade etti.

Fidel Castro adının kamu alanlarında kullanılmasına izin vermemişti

Hastalığı nedeniyle 2006'da koltuğunu kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro adının kamu alanlarında kullanılmasına izin vermemişti.

90 yaşında hayatını kaybeden Castro'nun naaşı krematoryumda yakıldıktan sonra külleri çarşamba günü yerel saatle 07.00'de muhafızlar eşliğinde bir askeri cipin arkasındaki cam hazneye yerleştirilmiş ve Havana'daki Devrim Meydanı'nda kortej eşliğinde çıkarılarak Malecon sahil yolundan Küba kırsalına doğru hareket etmişti.

Yolcuğun ikinci ayağında küller perşembe günü Santa Clara'dan doğudaki Camagüey kentine taşınmıştı.

Ülkenin güneydoğusundaki Santiago kentine bugün ulaşan küller burada düzenlenecek törenle Santa Ifigenia mezarlığında toprağa verilecek.

Castro'nun külleri, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Brazilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in de katılımıyla defnedilecek.