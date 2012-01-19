-Küba'da bina çöktü: 3 ölü, 6 yaralı HAVANA (A.A) - 19.01.2012 - Küba'nın başkenti Havana'da nüfusun kalabalık olduğu bir mahallede çürük bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Küba devlet televizyonu, Havana'nın iç kesimlerinde bulunan ve birçok ailenin yaşadığı binanın çöktüğünü duyurdu. Kübalı yetkililer de çöken binanın enkazında 3 ceset bulunduğunu, yaralılardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Havana'nın iç kesimleri çok eski ve tehlikeli binalarla dolu ancak ciddi konut sıkıntısı nedeniyle birçok aile bu evlerde oturmaya devam ediyor.