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Dünya

Küba'da bina çöktü: 3 ölü, 6 yaralı HAVANA (A.A)

19 Ocak 2012 11:05

-Küba'da bina çöktü: 3 ölü, 6 yaralı HAVANA (A.A) - 19.01.2012 - Küba'nın başkenti Havana'da nüfusun kalabalık olduğu bir mahallede çürük bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Küba devlet televizyonu, Havana'nın iç kesimlerinde bulunan ve birçok ailenin yaşadığı binanın çöktüğünü duyurdu. Kübalı yetkililer de çöken binanın enkazında 3 ceset bulunduğunu, yaralılardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Havana'nın iç kesimleri çok eski ve tehlikeli binalarla dolu ancak ciddi konut sıkıntısı nedeniyle birçok aile bu evlerde oturmaya devam ediyor.

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