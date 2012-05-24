T24 LogoT24 Logo
Dünya

Küba'da 57 bin kişi parmaklıklar ardında

Küba Komünist Partisi'nin gazetesi Granma tarafından yayımlanan raporda ülkedeki mahkum rakamının 57 bin 337 olduğu belirtildi

24 Mayıs 2012 18:58

Granma gazetesi, hapishane şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atıldığını ve bunun sonucu olarak 23 bin mahkumun hapishane içinde iş sahibi olduğu ve ücretlendirildiğini yazdı.

Muhalif gruplara göreyse ülkede 70 bin ila 100 bin arasında kişinin demir parmaklıklar arkasında bulunuyor.

Granma'nın raporu, Birleşmiş Milletler'in Küba'daki mahkumlara haysiyet kırıcı şekilde muamele edildiği iddialarının da ele alındığı Küba'yla ilgili oturumun açılmasıyla aynı dönemde yayımlandı.

Gazete, mahkumlara, seviyelerine uygun eğitim ve meslek kursları verilmek suretiyle iyileştirme programlarının yaşama geçirildiğini yazdı.

2017'de sonlanacak bir yatırım planının da, hapishanelerin alt yapılarını ve mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Granma'ya göre mahkumların hemen hemen yarısı açık cezaevlerinde bulunuyor. Gazete, 23 bin çalışan mahkumun dışarıdaki işçilerle aynı maaşı aldığını da yazdı.

Muhalif gruplarsa bu mahkumların çok düşük ücretlerle çalıştıklarını iddia ediyor. Resmi makamlara göre ülkede 10 bin mahkum son altı ay içinde salıverildi.

Salıverilen Kübalılar arasında hem adi, hem de siyasi suçlardan cezaevinde bulunan mahkumlar vardı.

Salı günü Birleşmiş Milletler'e bağlı İşkence Karşıtı Komite'de Küba'yla ilgili bir oturum başladı.

Küba başsavcı yardımcısı Rafel Pino Becquer, hapishane koşullarının iyileştirilmesi için çalışıldığını ve 1997'den bu yana ülkede herhangi bir gözaltında ölüm vakası yaşanmadığını söyledi.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

KübamahkumhapishaneGranmaKüba Komünist Partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24