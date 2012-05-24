Küba'da 57 bin kişi parmaklıklar ardında

Granma gazetesi, hapishane şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atıldığını ve bunun sonucu olarak 23 bin mahkumun hapishane içinde iş sahibi olduğu ve ücretlendirildiğini yazdı.

Muhalif gruplara göreyse ülkede 70 bin ila 100 bin arasında kişinin demir parmaklıklar arkasında bulunuyor.

Granma'nın raporu, Birleşmiş Milletler'in Küba'daki mahkumlara haysiyet kırıcı şekilde muamele edildiği iddialarının da ele alındığı Küba'yla ilgili oturumun açılmasıyla aynı dönemde yayımlandı.

Gazete, mahkumlara, seviyelerine uygun eğitim ve meslek kursları verilmek suretiyle iyileştirme programlarının yaşama geçirildiğini yazdı.

2017'de sonlanacak bir yatırım planının da, hapishanelerin alt yapılarını ve mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Granma'ya göre mahkumların hemen hemen yarısı açık cezaevlerinde bulunuyor. Gazete, 23 bin çalışan mahkumun dışarıdaki işçilerle aynı maaşı aldığını da yazdı.

Muhalif gruplarsa bu mahkumların çok düşük ücretlerle çalıştıklarını iddia ediyor. Resmi makamlara göre ülkede 10 bin mahkum son altı ay içinde salıverildi.

Salıverilen Kübalılar arasında hem adi, hem de siyasi suçlardan cezaevinde bulunan mahkumlar vardı.

Salı günü Birleşmiş Milletler'e bağlı İşkence Karşıtı Komite'de Küba'yla ilgili bir oturum başladı.

Küba başsavcı yardımcısı Rafel Pino Becquer, hapishane koşullarının iyileştirilmesi için çalışıldığını ve 1997'den bu yana ülkede herhangi bir gözaltında ölüm vakası yaşanmadığını söyledi.