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Dünya

Küba'da 40 yıl sonra ABD bandıralı bir turist gemisi

ABD Başkanı Obama, 21 Mart'taki ziyaretiyle 88 yıl sonra Küba'ya giden ilk ABD Başkanı olmuştu

03 Mayıs 2016 01:52

ABD bandıralı 704 yolcu kapasiteli bir yolcu gemisi, yaklaşık 40 yıl sonra Küba'nın başkenti Havana'daki limana yanaştı. ABD Başkanı Barack Obama’nın, 21 Mart'taki ziyaretiyle 88 yıl sonra Küba'ya giden ilk ABD Başkanı olması Küba ile ABD arasındaki ilişkilerin ‘normalleşmesi’ olarak yorumlanmıştı..

CNN Türk’te yer alan habere göre, Carnival Cruise Line adlı şirkete ait "Adonia" adlı yolcu gemisi, ABD'nin eski devlet başkanlarından Jimmy Carter döneminden yapılan son yolculuktan yaklaşık 40 yıl sonra Florida boğazlarından geçerek, iki ülke arasındaki sularda ticari seyahati yeniden başlattı. Şirket, geminin her ay 2 kez Miami'den Havana'ya tur düzenleyeceğini açıkladı.

704 yolcu kapasiteli geminin limana girişini yüzlerce kişinin izlediği bildirildi. Aradan geçen 40 yıla yakın zamanda Havana Limanı'na gelen ilk ABD yolcu gemisi olan Adonia, ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin normalleşmesindeki son adım oldu.

Florida boğazları, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginliği nedeniyle şu ana kadar kapalıydı. ABD ve Küba, 2014'te ilişkilerini normalleştirmek için adım atmış ve büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

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