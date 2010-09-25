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Dünya

Küba'da 178 yasak kalktı...

Yıllardır, özel girişimlere yatırım hakkı tanımayan sosyalist Küba’da, özel sektör alanlarını genişletme kararı alındı.

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Yıllardır, özel girişimlere yatırım hakkı tanımayan sosyalist Küba’da, özel sektör alanlarını genişletme kararı alındı. Buna göre, 178 faaliyet alanında serbest girişime izin verilecek ve devlet yeni iş kuracaklara kredi imkanı sağlayacak.

   
 
Komünist Parti'nin yayın organı Granma'daki haberde, serbest girişim hakkı tanınan alanlardan bazılarının gıda ve şarap satışı, hayvan terbiyesi, ev onarımı, otomobil tamiratı olduğu belirtildi.

 
Granma, “"paladares” olarak bilinen özel lokantaların kapasitelerinin halen 12 kişi olan sınırından 20 kişiye çıkarılabileceğini, ülke dışında yaşama izni olanların, yurtdışındayken evlerini kiraya verebileceklerini bildirdi.

 
Gazete, hükümetin müteşebbislere yardım için kredi açma olanaklarını Merkez Bankası ile görüştüğünü de duyurdu.

 
Küba'da birçok kişi, iş kurmak için gerekli parayı yurtdışındaki akrabalarından almayı umut ediyor.

 
Reformun ana amacı, üretimi artırmak suretiyle “sosyalizmi savunmak, korumak ve kusursuzlaştırmaya devam etmek” olduğu belirtilirken,  serbest mesleğin bir çalışana “kişisel çabalarında kendisini faydalı hissetmesinin bir diğer yolunu sağladığı” kaydedildi.
     

Küba, 10 gün kadar önce de, 500 kamu çalışanının işine son verileceğini ve serbest teşebbüs için 250 bin lisans verileceğini açıklamıştı.

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