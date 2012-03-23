Küba yolunda Castro'ya savaş ilanı

T24 - Küba ve Meksika'yı ziyaret edecek Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, komünizmin iflas ettiğini, Küba'yı ileriye götürecek "yeni bir model" için kilisenin yardıma hazır olduğunu söyledi.

Halkın yüzde 10'u Katolik

Küba'da 11.2 milyon nüfusun sadece yüzde 10'u kendisini Katolik olarak gördüğünü belirtiyor. Papa 2. Jean Paul'ün 1998'deki ziyaretinden beri Katolik Kilisesi'nin komünist Raul Castro hükümetinin başlıca muhatabı olduğu Küba'da Papa 16. Benediktus, rejimi ve sürgündekilerin teşkilatlarını üzecek açıklamalardan ise kaçınacak.

79 gazeteci takip ediyor

İtalyan havayollarına ait Alitalia uçağıyla yola çıkan Papa'ya, Vatikan'ın iki numaralı ismi Kardinal Tarcisio Bertone ve "Dışişleri Bakanı" Monsenyör Dominique Mamberti'nin aralarında bulunduğu çok sayıda din adamı, korumalar ve özel doktoru eşlik edecek. Papa 16. Benediktus'u Meksika ve Küba ziyaretinde 79 gazeteci de takip edecek.

Meksika'da uyuşturucu ticaretini kınayacak

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede 5 yılda 50 bin kişinin öldüğü Meksika'da, Papa'nın uyuşturucu ticareti yapanları kınaması bekleniyor. Meksika'da uyuşturucu ticaretine buluşan bazı kesimler kendilerinin aynı zamanda iyi bir Katolik olduğunu öne sürüyor.