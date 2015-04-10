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Dünya
Deutsche Welle

Küba ve ABD arasında tarihi görüşme

Küba ve ABD'nin dışişleri bakanları Panama’da tarihi bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, iki ülke liderlerinin katılacağı zirve öncesi en üst düzey görüşmeydi.

10 Nisan 2015 12:09


ABD Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'nin el sıkışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Fidel Castro'nun devrimci gerillalarının iktidarı ele aldığı 1958 yılından bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları ilk kez bir araya gelmiş oldu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Küba ve ABD devlet başkanları Barack Obama ile Raul Castro da cuma ve cumartesi günleri yapılacak zirve için Panama'ya geldi.

ABD'li senatör Ben Cardin, kısa bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı.

Cardin, “Terör listesinden çıkarılması Küba ile daha verimli bir ilişki sağlama çabalarımız için ileriye yönelik önemli bir adım” şeklinde konuşmuştu.

Küba'nın terör listesinde yer alması 1961'de diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesinden bu yana müzakereler ve yeniden büyükelçilikler açılması yönünde büyük bir engel teşkil ediyor.

Obama yaptığı açıklamada, Küba ile diplomatik ilişkilerin sağlanması yönündeki görüşmelerin beklediği gibi devam ettiğini söyledi.

Barack Obama, “Bir gecede her şeyin değişeceğini ve Küba'nın hemen örneğin Jamaika gibi diplomatik bir ortağımız olacağını hiçbir zaman öngörmedim. Bu biraz zaman alacak” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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