Küba, vatandaşlarına yurt dışına çıkma izni uygulamasını kaldırıyor

Küba, vatandaşlarının yurtdışı seyahatine çıkmadan önce, izin alma uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Küba'daki resmi medya, 14 Ocak'ta yürürlüğe girecek uygulama ile mevcut ve gelecekteki koşulları yansıtacak şekilde göç kanunlarının "güncelleneceği"ni vurguladı.

Şu ana kadar geçerli olan uygulama Kübalıların ülkeden çıkış izni almak için uzun ve pahalı bir süreç izlemesini gerektiriyor. Muhabirler, muhaliflere bu iznin genellikle verilmediğini belirtiyor.

Yeni düzenleme Devlet Başkanı Raul Castro'nun reformlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu düzenlemeye göre ülkede sürekli ikâmet izni olanlar evraklarını yenileme gereği olmadan yurtdışında 24 ay kalabilecek. Şu an sadece 11 aya kadar izin veriliyor.

BBC'nin Havana muhabiri Sarah Rainsford'un haberine göre, Kübalıların çıkış izninden nefret ettiğini ve bu reformun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Rainsford, Küba'nın ülkeden ayrılmak isteyenleri eskiden devrim düşmanı ya da hain olarak gördüğünü, ancak artık birçok Kübalının ekonomik nedenlerden dolayı yurtdışına çıkmak istediğinin anlaşıldığı ve bunun ülkeye katkısı olduğunun düşünüldüğünü ifade ediyor.

Artık Kübalılar geçerli bir pasaport ve vize ile yurtdışına çıkış yapabilecek.

Ancak yeni yasanın da Küba'nın "insan sermayesi"ni korumaya yönelik maddeler içerdiği, örneğin doktorluk gibi bazı meslek mensuplarının seyahati için ekstra koşullar aranmaya devam edeceği belirtiliyor.

Hükümet muhaliflerinin, "yetkililerin belirlediği kamu yararı tanımlaması"na uygun olarak pasaport uzatma gibi konularda yeni düzenlemeden sonra da zorluklarla karşılaşmasının mümkün olabileceği söyleniyor.

Seyahat sınırlamaları yüzbinlerce Kübalının yasadışı yollardan başka ülkelere göç etmesini engelleyemedi; ABD'de güçlü bir Küba rejimi karşıtı göçmenler topluluğu oluştu.

ABD Küba'dan gelen herkese doğrudan ikâmet izni veriyor.

50 yıla yakın bir süre Küba'da ekonomik faaliyetler tamamen devlet tarafından düzenlendi.

Ancak 2008'de devlet başkanlığı görevini sağlığı bozulan kardeşi Fidel Castro'dan devralan Raul Castro, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda bazı sınırlamaları tedricen kaldırdı.

Füze krizinin 50. yılı

Seyahate ilişkin yeni düzenlemeler de Küba füze krizinin 50. yıldönümüne denk geldi. Sovyetler Birliği'nin Küba'ya yerleştirdiği füzeler nedeniyle ABD ile arasında nükleer savaş gerilimi tırmanmıştı.

Fakat ABD'nin Küba'yı işgal etmeyeceği teminatı vermesi üzerine Sovyetler Birliği füzelerini adadan kaldırmayı kabul edince kriz çözülmüştü.

Ancak ABD ile Küba arasındaki ilişkiler hasmane özelliğini koruyor. İki ülke arasında diplomatik ilişki bulunmadığı gibi ABD onyıllardır Küba'ya ekonomik ambargo uyguluyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ekonomik olarak zorlanan Küba, bugün sol eğilimli Venezuela hükümetinden destek alıyor.