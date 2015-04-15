Küba terör listesinden çıkıyor



ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'ye Küba'nın 30 yıldan fazla süredir yer aldığı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması yönündeki kararını iletti. Küba'nın söz konusu listeden çıkarılması iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşama sürecindeki en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor.

Havana Obama'nın kararını memnuniyetle karşıladı. Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Başkan Obama'nın Küba'nın esasında hiç yer almaması gereken terör listesinden çıkarılması yönünde talimat vermesinin doğru bir karar olduğu” ifade edildi.

Küba, Soğuk Savaş'ın doruklarındaki 1982 yılında Latin Amerika'daki bilhassa FARC gerillaları gibi Marksist oluşumlara yakınlığı nedeniyle terör listesine alınmıştı. Başkan Obama Kongre'ye sunduğu raporda, Küba'nın son altı ay içerisinde hiçbir terörist faaliyette bulunmadığını ve Küba hükümetinin gelecekte de ‘terörizmin desteklenmeyeceğini' temin ettiğini belirtti.

Amerikan Kongresi'nin Obama'nın kararını gözden geçirmesi için önünde 45 günlük bir süre bulunuyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran muhalefetteki Cumhuriyetçiler, Obama'nın Küba politikalarındaki değişikliğe destek vermiyor. Teoride Cumhuriyetçiler Küba'nın terör listesinden çıkarılmasını engelleyebilecek olsa da Başkan'ın muhalefetini göze alarak böyle bir yasayı gündeme getirmelerine ihtimal verilmiyor.

Obama'nın kararının hayata geçirilmesi halinde, söz konusu listede sadece İran, Suriye ve Sudan kalacak.