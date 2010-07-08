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Dünya

Küba siyasi tutukluları serbest bırakıyor

Karar, İspanya ve Katolik Kilisesi'nden yetkililerin başkent Havana'da yaptıkları görüşmeleri izliyor.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Küba siyasi tutuklu olan beş mahkûmun hemen, kalanların ise önümüzdeki bir kaç ay içinde serbest bırakılması öngörülüyor.


Havana'da bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, kararın "Küba'da yeni bir dönem açtığını" söyledi.


Görüşmelere katılan Moratinos, ülkesinin kapılarının, 52 tutuklunun tamamına açık olduğunu belirtti.


Küba hükümeti, Şubat ayında tutukluluğunu protesto amacıyla açlık grevine giden bir mahkûmun ölümü, bir ikincisinin de hayati tehlikenin eşiğine gelmesi nedeniyle baskı altındaydı.


Uluslararası baskılar


Küba, elinde siyasi tutuklular bulunduğunu bugüne dek asla kabul etmedi; Kübalı yetkililer, bu kişileri ABD'nin güdümünde Havana rejimini yıkmaya çalışan paralı askerler olarak nitelendiriyor.


Ancak BBC Küba muhabirinin aktardığına göre Devlet Başkanı Raul Castro, Orlanda Zapata Tamayo'nun Şubat ayında hayatını kaybetmesi ardından gelen uluslararası eleştirilere daha fazla dayanamadı.


Küba'daki önde gelen insan hakları kuruluşlarından Küba İnsan Hakları Komisyonu'nun verilerine göre bu tutukluların ayrılması sonrası hapishanelerde 110 siyasi tutuklu kalacak.


Komisyon sözcüsü Elizardo Sanchez, hükümetin bir grup tutukluyu bırakmasına şaşırdıklarını, ancak bunun ülkede hâlihazırda berbat durumdaki insan hakları koşullarında bir düzelmeye işaret etmediğini" vurguladı.


Küba en son 1998 yılında Papa 2'inci John Paul'un ziyareti sırasında 100 kadar siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.

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