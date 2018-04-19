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Dünya
Deutsche Welle

Küba parlamentosu Castro'nun yerini alacak adayı seçti

Küba'da yaklaşık 60 yıldır süren Castro dönemi parlamentonun Miguel Diaz-Canel'i devlet başkanlığına aday göstermesiyle sona bir adım daha yaklaştı.

19 Nisan 2018 02:53

Küba Ulusal Meclisi 57 yaşındaki Miguel Diaz-Canel’i devlet başkanlığına aday gösterdi. Diaz-Canel 86 yaşındaki Raul Castro'dan boşalan devlet başkanlığının tek adayı. Diaz-Canel, adanın 1959 yılındaki devrimden sonra doğan ve Castro adını taşımayan ilk devlet başkanı olacak. Diaz-Canel'in Raul Castro döneminde başlatılan ekonomik reformları sürdürmesi bekleniyor.

2006 yılında Küba Devrimi'nin efsanevi lideri Fidel Castro rahatsızlığı nedeniyle devlet başkanlığını geçici olarak kardeşi Raul Castro'ya devretmişti. 2008 yılında resmen devlet başkanlığına seçilen Raul Castro vatandaşların seyahet engellerini kısmen kaldırmak, ekonomiyi küçük özel girişimcilere açmak gibi geçmişte imkânsız görülen birçok reforma imza atmış ve ülkenin Soğuk Savaş dönemindeki en büyük düşmanı olan ABD ile yakınlaşma sürecini başlatmıştı. 2015 yılında iki ülke arasında diplomatik bağlar yeniden kurulmuş ve bir sonraki yıl ABD Başkanı Barack Obama ada ülkesine resmi ziyarette bulunmuştu. Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla normalleşme süreci sekteye uğramıştı.

605 üyeli Ulusal Meclis iki günlük oturumunda yeni Devlet Konseyi'nin 31 üyesini de belirleyecek. Konseyin başkanı otomatik olarak devlet başkanı olacak. Devlet başkanının resmen 19 Nisan Perşembe günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Günün sembolik bir anlamı bulunuyor. 19 Nisan 1961 tarihinde Fidel Castro'yu devirmek için CIA Kübalı muhalif paramiliter gruplarla birlikte Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapmış ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

AFP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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