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Dünya

KÜBA LİDERİ CASTRO KAMUOYU ÖNÜNDE ÇIKTI HAVANA (A.A)

07 Kasım 2010 13:23

-KÜBA LİDERİ CASTRO KAMUOYU ÖNÜNDE ÇIKTI HAVANA (A.A) - 11.07.2010 - Küba lideri Fidel Castro, Aralıktan beri ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, başkent Havana'daki bir bilimsel merkezi ziyaret etti. Resmi "cubadebate.cu" internet sitesinde yer alan görüntülere göre, spor siyah ve mavi kıyafetler giymiş 83 yaşındaki Fidel Castro, kuruluşunun 45. yıldönümü dolayısıyla Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezine gitti. Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul Castro'ya devretmesinin ardından çok seyrek olarak halkın arasına karışan Fidel Castro, oğlu Alex tarafından çekilen fotoğraflarda, biraz bitkin olsa da iyi durumda görünüyor ve çalışanlarla sohbet ediyor.   

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