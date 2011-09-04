-Küba, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanımadı MADRİD (A.A) - 04.09.2011 - Küba yönetimi, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni tanımadığını açıklayarak, "Suriye'nin Libya'ya dönüşme riski olduğu" uyarısında bulundu. Küba resmi haber ajansı Prensa Latina'da yayımlanan Küba yönetiminin yazılı açıklamasında, "NATO'nun Arap ülkelerine dışarıdan müdahalesine son vermesi" istendi. Açıklamada, Libya konusunda Küba'nın sadece "bu ülkenin kendi kendine, meşru bir şekilde, özgür, bağımsız, halkın arzusunun esas alındığı ve yabancı müdahale olmaksızın inşa edeceği bir hükümeti tanıyacağı" vurgulandı. Küba, Trablus'ta görev yapan diplomatını geri çektiğini de duyurdu. Libya'ya yönelik NATO'nun yürüttüğü bombardımanın hemen durdurulmasını isteyen Küba, "Libya halkı arasında barışçıl çözüm bulunmasına izin verilmesini ve müzakerelerde dış müdahalenin olmaması gerektiğini" savundu. Açıklamada, "Libyalılar, başkalarının üzerine devredilemez bağımsızlıklarını icra etmeli; sahip oldukları doğal kaynaklar ve toprak bütünlüğünün geleceğine karar verme hakkını kullanmalıdır" denildi. Uluslararası topluma, "yeni bir savaşı önceden görüp, durdurması" çağrısında bulunan Küba, sert dille eleştirdiği Birleşmiş Milletler'in "barışı korumakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmesi" için ısrarcı olacağını ifade etti. Küba yönetimi ayrıca, "Suriye halkının haklarına, tam bağımsızlığına ve kendi geleceğine karar verme hakkına destek verdiğini" duyurdu.