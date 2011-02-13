-KÜBA GUTİERREZ'İ SERBEST BIRAKTI MADRİD (A.A) - 13.02.2011 - Küba yönetiminin, ABD ile işbirliği yaparak Castro rejimine karşı faaliyette bulundukları gerekçesiyle tutuklu bulunan Küba Demokratik Liberal Parti lideri ve gazeteci Hector Maseda Gutierrez'i dün serbest bıraktığı açıklandı. İspanyol ajanslarının haberlerinde, "75'liler Grubu" olarak adlandırılan Kübalı muhaliflerden Hector Maseda'nın, 2003 yılında yakalandıktan sonra 20 yıl hapse mahkum edildiği, "af veya şartsız tahliye olmadan" cezaevinden çıkmayı da kabul etmediği belirtildi. Maseda'nın, Küba'yı terk etmek istemediği, cezaevinden çıkınca Havana'daki evine gittiği bildirildi. Bu arada, 2010 Sakharov düşünce özgürlüğü ödülü sahibi olan ve Küba rejimine karşı uzun süreli açlık grevleriyle bilinen Guillermo Farinas, basına verdiği demeçte, Maseda'nın serbest bırakılmasının "önemli bir adım" olduğunu, ancak sadece "75'liler Grubu"nun değil, siyasi mahkum adıyla cezaevinde tutulan herkesin serbest bırakılmasını istediğini söyledi. 7 Temmuz 2010 tarihinde İspanyol hükümeti, Havana Başpiskoposluğu ve Küba yönetimi arasında varılan anlaşma gereği, "75'liler Grubu"ndan 52 siyasi mahkumun serbest bırakılacağı açıklanmış ve şu ana kadar 44 kişi tahliye edilmişti. Kübalı mahkumlardan 40'ı İspanya'ya getirilirken, bunlardan 3'ü daha sonra Şili ve ABD'ye gitmişti.