T24 LogoT24 Logo
Dünya

KÜBA GUTİERREZ'İ SERBEST BIRAKTI MADRİD (A.A)

13 Şubat 2011 19:09

-KÜBA GUTİERREZ'İ SERBEST BIRAKTI MADRİD (A.A) - 13.02.2011 - Küba yönetiminin, ABD ile işbirliği yaparak Castro rejimine karşı faaliyette bulundukları gerekçesiyle tutuklu bulunan Küba Demokratik Liberal Parti lideri ve gazeteci Hector Maseda Gutierrez'i dün serbest bıraktığı açıklandı. İspanyol ajanslarının haberlerinde, "75'liler Grubu" olarak adlandırılan Kübalı muhaliflerden Hector Maseda'nın, 2003 yılında yakalandıktan sonra 20 yıl hapse mahkum edildiği, "af veya şartsız tahliye olmadan" cezaevinden çıkmayı da kabul etmediği belirtildi. Maseda'nın, Küba'yı terk etmek istemediği, cezaevinden çıkınca Havana'daki evine gittiği bildirildi. Bu arada, 2010 Sakharov düşünce özgürlüğü ödülü sahibi olan ve Küba rejimine karşı uzun süreli açlık grevleriyle bilinen Guillermo Farinas, basına verdiği demeçte, Maseda'nın serbest bırakılmasının "önemli bir adım" olduğunu, ancak sadece "75'liler Grubu"nun değil, siyasi mahkum adıyla cezaevinde tutulan herkesin serbest bırakılmasını istediğini söyledi. 7 Temmuz 2010 tarihinde İspanyol hükümeti, Havana Başpiskoposluğu ve Küba yönetimi arasında varılan anlaşma gereği, "75'liler Grubu"ndan 52 siyasi mahkumun serbest bırakılacağı açıklanmış ve şu ana kadar 44 kişi tahliye edilmişti. Kübalı mahkumlardan 40'ı İspanya'ya getirilirken, bunlardan 3'ü daha sonra Şili ve ABD'ye gitmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24