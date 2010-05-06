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Ekonomi

Küba golf turizmine açılıyor

Küba, ülke turizminin pekiştirilmesi için yabancıların golf sahası, marina ve benzeri projeler geliştirmelerine izin verileceğini açıkladı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Küba daha varlıklı turistlerin adaya gitmesini umuyor. Küba Turizm Bakanı Manuel Marrero, Havana'da yaptığı açıklamada, ortaklık kurulması olası çeşitli yabancı kuruluşlarla görüşmelerin ileri aşamalarda olduğunu söyledi.


Küba hükümetinin yabancılara orta ve uzun vadeli arazi kiralama izni verilmesi konusunu incelediği belirtiliyor. Küba'da yabancıların mülk edinmesi mümkün değil.


Küba, alınacak bu önlemlerle daha varlıklı turistlerin adaya gitmesini umuyor.


Geçen yıl 2,4 milyon turist Küba'ya gitti ama bu turistlerin çoğu adada kısa süreyle kaldı ve fazla para harcamadı.


BBC Havana muhabiri Michael Voss'un haberine göre, Küba'nın gittikleri yerlerde büyük paralar harcayan turist tabakasını çekmek istediğini; bunun için de golfe büyük önem verildiğini belirtiyor.


Halen Küba'da 18 delikli tek bir golf sahası var. Ancak 10 yeni saha daha geliştirilmesi planlanıyor. Bu planların bazıları halen ileri aşamalarda.


Avrupa ve Kanadalı çeşitli yatırımcılar Küba'da golf sahalarıyla birlikte deniz kıyısında lüks apartmanlar ve villalar inşa edilmesi için girişimlerde bulunmuştu.


Ancak yaygın anlamıyla emlak piyasasının bulunmadığı, Kübalıların ev alıp satma hakkına sahip olmadıkları Küba'da, hükümet, öteden beri yabancıların mülk edinmesine kuşkulu yaklaşıyor.


Turizm Bakanı Manuel Marrero, Küba Yıllık Turizm Fuarı'nda yaptığı konuşmada, halen el değmemiş durumda olan arazilerin geliştirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

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