Küba devriminin lideri Fidel Castro yaşamını yitirdi

Küba Eski Devlet Başkanı ve Komünist devrimin lider Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Erkek kardeşi ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro, dün televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında, "Küba devriminin komutanı bu akşam saat 22.29'da (Cumartesi sabah TSİ 06.29) hayatını kaybetti" dedi.

Castro, yaklaşık 50 yıl boyunca Küba'yı tek partili bir devlet olarak yönetmiş ve 2008 yılında da görevi kardeşi Raul'a devretmişti.

Destekçileri, Castro'nun Küba'yı Küba halkına geri verdiğini öne sürerken, muhalefet ise muhalif hareketleri bastırmakla suçluyor.

Raul Castro, eski Küba liderinin naaşının bugün içerisinde yakılacağını belirtti.

Raul Castro açıklamasını, devrimin sloganı olarak bilinen "Her zaman zafere kadar" sözleriyle bitirdi.