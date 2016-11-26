Küba devriminin lideri Castro yaşamını yitirdi

Fidel Castro'nun ölüm haberini kardeşi ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro devlet televizyonundan verdi. Castro'nun bedeninin isteği üzerine yakılacağı belirtildi.

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, Küba'yı 47 yıl yönetmiş ancak siyasetten asla emekli olmayacağını söylemişti. Castro iktidarı boyunca ABD'de 10 başkan değişikliği gördü. 13 Ağustos 1926'da doğan efsane lider, İspanyol asıllı toprak sahibi bir babanın ve Kübalı bir annenin beş çocuğundan biriydi.

Castro iktidarı boyunca ABD'de 10 başkan değişikliği gördü. 13 Ağustos 1926'da doğan efsane lider, İspanyol asıllı toprak sahibi bir babanın ve Kübalı bir annenin beş çocuğundan biriydi.

Castro hukuk fakültesi mezunuydu. Kısa bir süre avukatlık yaptı ancak 1952 seçimlerinde Temsilciler Meclisi için Küba Halk Partisi'nden adaylığını koyarak aktif siyasete soyundu.

Castro, Küba'da iktidarda bulunan diktatör Fulgencio Batista'ya karşı gerilla mücadelesini 1953'te başlattı. Yönetime el koyma girişiminde bulunmuş ancak girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca tutuklanarak 16 yıla hapse mahkum edilmişti. Castro, 2 yıl hapis yattıktan sonra aftan yararlanarak serbest bırakıldı.

Fidel Castro hapisten çıkınca yeni bir örgüt kurarak gerilla savaşı başlattı. Gerilla savaşında şimdi Küba Devlet Başkanı olan kardeşi Raul Castro ve Arjantinli Markist devrimci Ernesto Che Guevara da yer aldı. Sonuçta Batista'yı devirdiler ve Castro, 1959'da başbakan oldu.

Castro köklü bir toprak reformu yaparak kısa sürede ABD ile arasını açtı ve Washington yönetimi Küba'ya ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Sovyetler Birliği her zaman Küba'nın destekçisi oldu, ancak Küba da Sovyetlere bağımlı kaldı.

Fidel Castro kendisini Washington'a meydan okumasıyla ifade ederdi. Ancak 2006'da sağlık sorunları nedeniyle görevi kardeşine devrettikten sonra, Raul Castro ABD ile yakınlaşmaya başladı ve tekrar diplomatik ilişki kuruldu. Başkan Barack Obama'nın Havana'yı ziyaretiyle ilişkiler zirve yaptı. Ancak Fidel Castro buna hep şüpheyle yaklaştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa/SSB/GA