Küba Devrimi 50 yaşında

Fidel yine yok



Chavez, Morales ve Ortega'dan selam

Raul Castro, Santiago kentinde Küba lideri Fidel Castro'nun 1 Ocak 1959'da diktatör Fulgencio Batista hükümetinin devrildiğini ilan ettiği balkondan halka seslendi.Fidel Castro'nun rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı devrim yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde konuşan Raul Castro, 1959 devriminin ABD sahillerinden 145 kilometre uzaklıkta komünist bir devlet inşa ettiğini hatırlattı.Raul Castro, ABD'yi ima ederek "düşmanın" saldırgan, hain ve baskın olmayı sürdürdüğünü, gelecek 50 yılda da bu mücadelenin devam edeceğini belirtti. Raul Castro, "kimseyi korkutmaya çalışmıyorum, gerçek bu" diye konuştu.Fidel Castro'nun vazgeçilmez olduğunu belirten ve efsanevi devrim lideri Che Guevara ile birlikte hareket ederek devrimi gerçekleştiren Fidel'in eski konuşmalarından bölümler sunan Raul Castro, törene katılan kalabalıkla "Viva Fidel, Viva Devrim, Viva Küba" sloganı attı.2006'da bağırsak ameliyatı geçirmesinin ardından kamuoyunun önüne çıkmayan ve devlet başkanlığını kardeşine devreden Fidel Castro da, Küba Komünist Partisinin yayın organı Granma gazetesinde kısa bir mesaj yayınladı.Fidel Castro, mesajında "devrimin 50. yıl dönümü nedeniyle kahraman halkı kutladığını" söyledi.Bu arada, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba devriminin 50. yıl dönümünü kutladı. Chavez, konuşmasında "Küba için ağlarız, Küba için savaşırız, Küba için dövüşerek ölmeye hazırız" dedi. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, bir açıklama yaparak, devrimi selamladığını söyledi ve Castro'yu övdü. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da, bir mesajla devrim yıl dönümünü kutlarken, Küba'ya uygulanan ambargonun sona erdirilmesini istedi.