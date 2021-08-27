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Ekonomi

Küba'dan kripto paraları tanıma kararı

Ülkede ödemeler kripto para birimleri üzerinden yapılabilecek

27 Ağustos 2021 10:47

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp gerekli düzenlemeleri yapma karar aldı.
 
Sputnik news Türkçe'nin aktardığına göre Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.
 
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası'nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.
 
Merkez Bankası'nın "sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle" kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.
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