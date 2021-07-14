Küba'daki protestoların ardından en az 140 kişi tutuklandı veya kayboldu

T24 Dış Haberler

Onlarca Kübalı aktivist, protestocu ve gazetecinin pazar günü meydana gelen Komünist Parti karşıtı eylemlerin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Amerikalar Direktörü Erika Guevara-Rosas, Küba'da uzun süredir meydana gelen en büyük protestolardan sonra en az 140 kişinin gözaltına alındığına veya ortadan kaybolduğuna inandıklarını söyledi.

Guevera-Rosas, yönetimin protestoların tolere edilmeyeceğine dair bir mesaj verip kendilerine meydana okuyanları cezalandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tutuklananlar arasında İspanya'nın önde gelen gazetelerinden bir muhabir de olduğu belirtildi. Salı günü açıklamada bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanyol gazetesi için çalışan Kübalı gazeteci Camila Acosta'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Küba lideri Miguel Díaz-Canel, Küba'nın ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdiği sırada meydana gelen protestoların Fidel Castro'nun Komünist Devrimi'ni yıkmak için "devam eden" yabancı müdahalenin bir parçası olduğunu iddia etti.