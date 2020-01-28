Karayipler'de 7,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, deprem 10 kilometre derinlikte oldu.
Depremin Jamaika'nın başkante Kingston ve Küba'nın başkenti Havana'da şiddetli şekilde hissedildiği bildirildi.
Reuters'ın haberine göre, yerel güvenlik güçleri ölü ve yaralı olmadığını belirtildi.
Öte yandan Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman adaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısında bulunuldu. Bölgede yaşayanlara sahillerden uzak durulması uyarısı yapıldı.