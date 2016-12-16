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Dünya
BBC Türkçe

'Küba borcunu romla ödemeyi teklif etti'

Küba teklifi kabul ederse, Çek Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 100 yıldan fazla bir süre için yetecek romu olacak

16 Aralık 2016 05:59

Küba'nın, Çek Cumhuriyeti'ne olan 276 milyon dolarlık (yaklaşık 970 milyon Türk Lirası) borcunu dünyaca ünlü romuyla ödemeyi teklif ettiği bildirildi.

Çek Finans Bakanlığı, Havana'nın bu ihtimali konu üzerine yapılan son görüşmelerde dile getirdiğini açıkladı.

Eğer teklifi kabul ederse, Çek Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 100 yıldan fazla bir süre için yetecek romu olacak.

Ancak Prag yönetimi en azından borcun bir kısmını para olarak geri almayı tercih edeceklerini açıkladı.

Havana'nın borcu Soğuk Savaş döneminden kalıyor. O zamanlar 'Çekoslovakya' olan Çek Cumhuriyeti de Küba gibi komünist blok içinde yer alıyordu.

BBC'nin Prague muhabiri Rob Cameron, Küba'nın çok fazla parasının olmadığını, ancak çok fazla romunun olduğunu ve bu nedenle böyle bir teklifle geldiklerini söylüyor.

Çek Finans Bakanlığı, Küba'nın borcunu ödemesi için romun yanı sıra farmasötik ilaçları da kabul edebileceklerini açıkladı.

Ancak, Küba ilaçları Avrupa Birliği sertifikasına sahip değil.

Dolayısıyla, borcun romla ödenmesi daha yüksek bir ihtimal olarak görünüyor.

Rom, Çek Cumhuriyeti'nde sevilen bir içecek.

Çek İstatistik Ofisi'ne göre, Çekler geçen yıl Küba'dan yaklaşık 7 milyon TL değerinde rom ithal etti.

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