Küba 'akustik saldırı' haberlerini yalanladı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Havana Büyükelçiliği'ne 'akustik saldırı' olduğu yönündeki haberlerin yalan ve siyasi manipülasyon olduğunu söyledi.

Washington'daki Küba Göçmenleri Kurultayı'nda konuşan Rodriguez, "Sözde akustik saldırılar, bu yöndeki tüm haberler tamamıyla yalan. Amacı ikili ilişkilere zarar vermek olan siyasi manipülasyon ortada" diye konuştu.

Küba devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Yarbay Francisco Estrada Portales, ABD Büyükelçiliği yakınlarında yaşayan vatandaşların ifadelerini aldıklarını ve gereken tıbbi incelemeleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Araştırma sonucu, büyükelçilik binasının hemen yanında yaşayan insanlarda hiçbir duyma bozukluğunun tespit edilmediği kaydedildi.

“Kayıtlardaki ses ağustos böceklerinin ötüşü”

Aynı zamanda Kübalı uzmanlar, delil olarak sunulan kayıtlardaki sesin, ağustos böceklerinin ötüşü olduğunu dile getirdi.

ABD, Havana'daki büyükelçilikteki 20'den fazla çalışanının 'akustik saldırı' sonrası duyma bozukluğu ve hafif beyin sarsıntısı yaşadığını öne sürmüştü. ABD bu adımın ardından Kübalı diplomatları Washington'dan uzaklaştırmış, vize işlemleri askıya alınmıştı.