Küba, ABD'ye kanser aşısı ihraç edecek

ABD'nin Küba'ya yönelik ambargoyu hafifletmesinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından, Küba'nın ABD'ye akciğer kanseri aşısı ihraç edeceği açıklandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Küba İmmünoloji Merkezi ve New York Rosswell Park Kanser Enstitüsü arasında yapılan bir anlaşma ile Küba'nın akciğer kanserine karşı ABD'ye aşı ihraç etmesi kararlaştırıldı.

Küba'nın aşıyı 15 yılda geliştirdiği söylenirken, ABD tarafından Candance Johnson anlaşmanın ardından kendi klinik denemelerini yapacaklarını belirtti.

'Küba'nın sağlık ve teknoloji konusundaki seviyesi ve deneyimi bizi şaşırttı'

Küba'ya giden delegasyonda bulunan Infor şirketinin temsilcisi Charles Philips, "Küba'nın sağlık ve teknoloji konusundaki seviyesi ve deneyimi bizi şaşırttı" derken, Johnson da aşıyı ABD'ye götürmekten heyecan duyduklarını açıkladı.

Kanser aşısının İngiltere ve Avustralya'da klinik aşamalardan geçtiği aktarılırken, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'nın da aşıyı almak için başvurduğu söyleniyor.