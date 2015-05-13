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Dünya

Küba ABD'ye büyükelçi atamaya hazırlanıyor

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 29 Mayıs'tan sonra ABD'ye büyükelçi tayin edebileceklerini açıkladı

13 Mayıs 2015 11:00

Küba Devleti Cumhurbaşkanı Raul Castro, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı Küba'ya yaptığı ziyaret sonrasında Uluslararası Jose Marti Havalimanı'nda uğurladıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Castro, Küba ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesisine yönelik çalışmaların iyi gittiğini, 29 Mayıs'tan sonra ABD'ye büyükelçi atayabileceklerini söyledi.

Karşılıklı olarak büyükelçileri atadıktan sonra iki ülke arasında diplomatik ilişkilerinin yeniden başlamış olacağını kaydeden Castro, ancak "ilişkilerin normalleşmesinin ayrı bir konu" olduğunu ifade etti.

Raul Castro, "Bunun olabilmesi için ambargonun kaldırılması gerektiği gibi Guantanamo’daki üssün de geri verilmesi lazım" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Küba arasındaki ilişkilere de değinen Castro, taraflar arasındaki diyalogla ilgili haziranda Brüksel'de toplantı düzenleneceğini duyurdu. Castro, konuyla ilgili AB ülkeleri arasında ortak görüş bulunmadığını ancak bu durumun düzeleceğini umduklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan 14 Nisan'da yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kongre'ye Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasına ilişkin raporu ve tasdik yazısını gönderdiği bildirilmişti. Kararın yürürlüğe girmesi için 45 gün geçmesi gerekiyor.

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