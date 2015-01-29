Küba, ABD'den Guantanamo'yu geri istedi

Küba, ABD ile ilişkilerinin normale dönebilmesi için Guantanamo askeri üssünün iadesini şart koştu. Devlet Başkanı Raul Castro ayrıca ABD'nin ticaret ambargosunu kaldırmasını ve Küba'nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

Geçen ay iki ülke 1961'de kesilen diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etme kararı almıştı. Geçen hafta da iki ülke arasında üst düzey görüşmeler yapılmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Kongresi'nden bir heyet iki ülkede büyükelçiliklerin yeniden açılmasına yönelik görüşmeler için Havana'ya geldi.

Eski Devlet Başkanı Fidel Castro iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine olumlu baktığının işaretlerini vermişti.

Castro Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin resmi yayın organı Grandma gazetesinde yayımlanan mektubunda, "Dünyanın tüm halklarıyla işbirliği ve dostluğu savunacağız. Buna hasımlarımız da dâhil" demişti.

Fidel Castro mektubunda ABD'nin politikalarına güvenmediğini vurgulamış ancak bunun soruna barışçıl bir çözümü onaylamadığı anlamına gelmediğini belirtmişti.

'İşgal devam ederken normalleşme olmaz'

Devlet başkanlığı görevini 2008'de Fidel Castro'dan devralan kardeşi Raul Castro, Costa Rica ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi ikili ilişkilerin normalleşmesi yolunda bir başlangıç. Ama ambargo devam ederse ve Guantanamo üssünde yasa dışı olarak işgal ettikleri topraklarımızı geri vermezlerse normalleşme olmaz" dedi.

ABD Guantanamo Körfezi'ndeki donanma üssünü, terör zanlılarının hapsedildiği gözetim kampı olarak kullanıyor.

Guantanamo üssünün bulunduğu topraklar dönemin Kübalı yöneticileri tarafından 1903'te ABD'ye kiralanmıştı.

ABD'li yetkililer Raul Castro'nun açıklamalarına henüz yanıt vermediler.

ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'den Küba'ya 1962'den beri uygulanan ticaret ambargosunu kaldırmasını istemişti.