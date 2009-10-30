Küba, ABD ile müzakerelere hazır

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'de Başkan Barack Obama yönetimine bir iyi niyet gösterisi olarak, Washington yönetimiyle, iki ülke arasındaki sorunları her düzeyde görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Rodriguez AP'ye verdiği demeçte, Küba ve ABD arasında genişletilmiş bir zeminde sorunları ele almaya hazır olduklarını, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, doğal afetlerde işbirliği gibi konuları da kapsayacak temaslar için Temmuz ayında teklif yaptıklarını ve bu konuda ABD'den yanıt beklediklerini söyledi.

Küba Dışişleri Bakanı, Obama yönetiminin, ülkenin geleneksel hasımları ile diyaloğu genişletme yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "ABD hükümetiyle istedikleri düzeyde görüşmeye hazırız. Yanıtlarını bekliyoruz" dedi.

