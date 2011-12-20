-Küba 3 günlük yas ilan etti HAVANA/TOKYO (A.A) - 20.12.2011 - Küba hükümeti, Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti. Küba devlet televizyonundan okunan resmi açıklamada, hükümetin kamu binaları ve askeri kurumlarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiği de belirtildi. Ulusal yasın bugün başlayacağı 22 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi. Öte yandan Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kim'in ölümünün ardında Kuzey Kore'deki durumla ilgili üst düzey görüşmeler yapmayı düşündüğü bildirildi. Japonya hükümet sözcüsü Osamu Fujimura, görüşme tarihine karar verilmediğini ancak bu görüşmenin en uygun fırsatta yapılacağını söyledi. Hükümet sözcüsü, Japonya'nın ayrıca Çin'le Kuzey Kore meselesinde bilgi alışverişi yaptığını, Japon Başbakanı Yoşihiko Noda'nın 25-26 Aralık günlerinde Çin'e yapacağı ziyaret programında değişiklik olmadığını ifade etti. Fujimura, Noda ile ABD Başkanı Barack Obama'nın, Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore'deki durumu telekonferansla ele aldıklarını da kaydetti.