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Dünya

Küba, 1 milyon memuru işten çıkartıyor

Küba yönetimi, kamu sektörünü daraltmak için radikal bir karara imza attı.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Küba yönetimi, kamu sektörünü daraltmak için radikal bir karara imza attı.

Küba'da taksi şoförleri de kamu çalışanı olmaktan çıkarılacak.


Küba, kamu sektörünü daraltmak için radikal bir adım atarak 1 milyon kamu çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.


Küba hükümeti, ilk aşamada 500 bin kişinin, toplamda ise yaklaşık 1 milyon kamu sektörü çalışanının işine son verileceğini belirtiyor.


Hükümet, devletin masraflarını kısarak ekonomik kalkınmayı artırmayı hedefliyor. İşten çıkarılan kişilere ise alternatif iş imkanları sunulacak. Kübalılara, restoran, kafeterya, tamir atölyesi gibi kendi işlerini kurmaları için lisans verilecek.



Taksiler kamu sektörü olmayacak

Taksiler de kamu sektörü kapsamından çıkarılacak. İşe girmeyi kabul etmeyenlere ise 3 ay boyunca maaşlarının yüzde 70'i oranında işsizlik yardımı yapılacak.


Küba'da iş gücünün yüzde 85'i, kamu sektöründe çalışıyor. Bu oran 5 milyondan fazla kişiye tekabül ediyor.


Karar, 2008'de iktidarı devralan Raul Castro'nun özel sektöre geçişte en radikal adımı olarak değerlendiriliyor.

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