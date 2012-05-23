Kur'an kursu yaptıranların masrafları vergiden düşürülecek

1 Haziran'dan sonra konut alanlar, konut değerine göre vergi ödeyecek. Kur'an kursu, cami gibi ibadethane yaptıran veya bunların masraflarını üstlenenler, gelir ve kurumlar vergisinden indirebilecek. Vergi ve sigorta pirimi affına başvurduğu halde ödemesini geciktirenlere yeni bir fırsat tanınacak.

Aysel Alp'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:1 Haziran'dan sonra konut alanlar, konut değerine göre vergi ödeyecek. Kur'an kursu, cami gibi ibadethane yaptıran veya bunların masraflarını üstlenenler, gelir ve kurumlar vergisinden indirebilecek. Vergi ve sigorta pirimi affına başvurduğu halde ödemesini geciktirenlere yeni bir fırsat tanınacak.

Yeni konutlarda ortaya çıkan 17 puanlık vergi artışına Meclis rötuşu geldi. Yeni konut alımında ödenen KDV’nin metrekareye göre değil; değere göre alınmasını öngören düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değişti. 1 Haziran 2012 tarihinden önce yapı ruhsatı alınan konutlar, yüzde 1 yerine yüzde 18 KDV ödemekten kurtuldu.

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarının 22. maddesi, yeni konut alımlarından alınan KDV'nin arsa veya konut vergi değerine göre farklılaştırılması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veriyor. Böylece yasa çıktıktan sonraki konut alımlarında KDV oranı metrekareye göre değil, konutun emklak vergisi veya arsa değerine göre yüzde 1, yüzde 8 veya yüzde 18 olarak alınacak. Hangi konut değerinden ne kadar vergi alınacağını ise Bakanlar Kurulu belirleyecek.

İnşaatı devam eden, yapı ruhsatı almış konutlar ise yeni sistemden muaf tutulacak. Bugün yapılan değişiklikle 1 Haziran 2012 tarihinden önce yapı ruhsatı alınan konutlar, mevcut sistemde olduğu gibi metrekaresine göre KDV ödeyecek. Yani 150 metrekareye kadar olan bu konutlardan yine değerine bakılmaksızın yüzde 1 KDV alınırken; 150 metrekarenin üzerindekiler yüzde 18 KDV ödeyecek.

Komisyonda yapılan bir başka değişiklikle de kentsel dönüşüm ile özelleştirme kapsamındaki alanlarda yapılacak konutlar da yeni sistemden muaf tutuldu. Bu kapsamdaki konutlar da mevcut sisteme göre KDV ödeyecekler.

180 bin TL ödemekten kurtulacak

Örneğin İstanbul’da A projesinden 100 metrekare bir konutu 1 milyon liraya alan ve bitmesini bekleyen bir vatandaş da yüzde 1 KDV ödeyecek. 100 metrekare konutu 100 bin liraya alıp bitmesini bekleyen de yüzde 1 KDV ödeyecek. Eğer yeni düzenlemede bu istisna getirilmese 1 milyon liralık 100 metrekare konut alan kişinin 10 bin lira KDV yerine; 180 bin lira KDV ödemesi gerekecekti.

Kur'an kursu yaptıran da masrafını karşılayan da vergiden düşecek

Tasarının 9. maddesi ile cami, kilise, havra gibi ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen, Kur'an Kursu gibi, tesis yaptıran veya masraflarını üstelenen kişiler; bu giderlerini gelir ve kurumlar vergisinden düşebilecekler. CHP'nin tepkisine neden olan maddenin görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Devlet katkısıyla hayır işi yapmak doğru mudur? Cami yaptırmak bir ibadettir. İbadet vergiden düşülür mü? Hac'ca giden vergiden mi düşüyor? Diyanet'in bu konuda görüşünü almak istiyoruz" dedi.

Müftüye sordular

Bunun üzerine Komisyon'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve eski müftü Kemal Uludağ, söz aldı. Uludağ, kendilerine vatandaşlardan ve cami yaptırma derneklerinden çok sayıda talep geldiğini belirterek; sağlık ve eğitimde olduğu gibi cami ve Kur'an kurslarının da vergi muafiyeti kapsamına alınmasının istendiğini anlattı. Bu talebi kendilerininz makul gördüğünü belirten Uludağ, talebi bakanlığa ilettiklerini söyledi. Tasarıya eklenmesine de sevindiklerini vurguladı.

Türkiye'de 81 bin 934 cami olduğunu, 911 kişiye bir cami düştüğünü söyleyen Uludağ, özellikle göçler ve kentsel dönüşüm nedeniyle yeni ibadethaneye ihtiyaç duyduklarını anlattı. Yeni düzenlemenin bu ihtiyacı karşılamaya yardımcı olacağını belirtirken, "Devletin de dolaylı bir katkısı olacak" dedi.

Uludağ'ın bu açıklamasının ardından madde oylanarak Komisyon'da kabul edildi. Kuşoğlu, "Hac da ibadet, hac bedelini vergiden indiriyor musunuz? Ben bakarım kapısına, bu şekilde yapılan camiye girmem" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘Af'cılara yeni fırsat

Tasarıya eklenen yeni madde ile son çıkarılan vergi ve sigorta prim affından yararlanmak için başvuran, ancak taksitlerini zamanında ödemeyen borçlulara da yeni bir fırsat getirildi. Buna göre yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenler, geç ödeme zammı ile birlikte borçlarını yasanın çıktığı tarihten itibaren 4 ay içinde ödeyebilecekler. Bu ödemeyi yapanlar, yapılandırmaya devam edebilecekler.

44 maddelik tasarı, içki ve sigaradan alınan vergilerin 6 ayda bir enflasyon oranında güncellenmesini de öngörüyor. Ayrıca yolcu beraberinde yurtdışından getirilen her bir cep telefonundan 100 TL ÖTV alınmasını düzenliyor.

Tasarının önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.