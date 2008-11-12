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Dünya

Ku Klux Klan'da örgüt içi infaz

ABD'de ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın düzenlediği töreni terk etmek isteyen bir kadın, örgüt üyeleri tarafından vurularak öldürüldü

12 Kasım 2008 02:00

ABD'nin Louisiana eyaletinde, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın düzenlediği töreni terk etmek isteyen bir kadın örgüt üyeleri tarafından vurularak öldürüldü

Polis yetkilileri, kimliği açıklanmayan kadının, Ku Klux Klan'ın üyeliğe kabul törenini terk etmek istediğini, bunun üzerine vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kadının cesedinin, tören alanının birkaç kilometre ötesinde, çalıların altında gizlenmiş şekilde bulunduğu, cinayeti işleyen kişi dahil 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Silah, cüppe ve bayrak bulundu

Tören alanında yapılan araştırmada da, silah, cüppe ve birkaç bayrak bulunduğu ifade edildi.

Bölge yetkilileri, kadının, birkaç hafta önce gruba üye olmak için Louisiana'ya geldiğini ve beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bu ırkçı gruba daha fazla üye bulmak üzere, kendi memleketi olan Oklahoma'ya dönmek için töreni terk etmek istediği ifade edildi. Törenden ayrılmak isteyen kadının, grup lideri Raymond Chuck Foster tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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