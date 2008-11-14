Ku Klux Klan’a başvurular patladı

ABD’de 4 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’nin adayı siyahi Senatör Barack Obama’nın zafer kazanmasının ardından, ülkedeki ırkçı örgüt Ku Klux Klan’a (KKK) üye olmak isteyenlerin sayısında büyük bir artış gözlendiği öğrenildi



ABD’nin Louisiana eyaletinde önceki gün, örgütün üyeliğe kabul törenini terk etmek isteyen bir kadının öldürülmesinin ardından bir açıklama yapan ABD polisi, KKK’nın internet üzerinden yandaş bulma çabalarını hızlandırdığını ve sadece ABD’de değil Avrupa’da bile yeni üyeler bulabildiğini söyledi.



ABD polisinin verdiği bilgiye göre, internet sitelerinde ABD’nin bir “ırk savaşının ortasında olduğunu” iddia eden örgüt yöneticileri, beyaz ırkın üstünlüğüne inananları KKK çatısında toplanmaya davet etti. Örgütün ayrıca, “Ku Klux Klan’ı yeniden uyandırdığı için Obama’nın başkan seçilmesini de memnuniyetle karşıladığı” belirtildi.



Ülkede büyük bir kutuplaşma yaşandığı uyarısı yapan ABD polisi, bu gelişmelerden endişelenen ABD’lilerin hızla silahlandığını ve ülkedeki silah satışlarının New York’taki

Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırıların düzenlendiği 11 Eylül dönemini bile aştığını hatırlattı.



