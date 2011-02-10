-KTÜ'LÜ 32 ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI TRABZON (A.A) - 10.02.2011 - Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen ''Doğu Karadeniz Bölgesi Taşkınları Sempozyumu''nu protesto etmek isterken gözaltına alınan 32 öğrenci, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki Osman Turan Konferans Salonu'nda düzenlenen, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı ''Doğu Karadeniz Bölgesi Taşkınları Sempozyumu'' başladıktan sonra KTÜ Öğrenci Kolektifi adına konferans salonunun yakınında hidroelektrik santralleri (HES) ve çevreyle ilgili açıklama yaparak sempozyumu protesto etmek istedikleri sırada gözaltına alınan 32 öğrenci, sağlık kontrolünün ardından kampüste bulunan polis merkezine götürüldü. Öğrenciler, cumhuriyet savcısının talimatıyla burada ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.