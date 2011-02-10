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KTÜ'DE POLİSLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ARBEDE TRABZON (A.A)

10 Şubat 2011 13:24

-KTÜ'DE POLİSLE ÖĞRENCİLER ARASINDA ARBEDE TRABZON (A.A) - 10.02.2011 - Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun da katıldığı ''Doğu Karadeniz Bölgesi Taşkınları Sempozyumu''nu protesto etmek isteyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı.  KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki Osman Turan Konferans Salonu'nda düzenlenen, Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu'nun da katıldığı ''Doğu Karadeniz Bölgesi Taşkınları Sempozyumu'' başladıktan sonra, KTÜ Öğrenci Kolektifi adına bir grup öğrenci, konferans salonunun yakınında hidroelektrik santralleri (HES) ve çevreyle ilgili açıklama yaparak sempozyumu protesto etmek istedi.  Polis ekiplerinin izin vermemesi üzerine konferans salonuna doğru ''Derelerin kardeşliği bozulamaz, üniversiteler bizimdir'' diye slogan atarak yürüyüşe geçen gruptakilere polis barikat kurarak engel oldu. Polis ile öğrenciler arasında tartışma yaşandı. Polis, dağılmalarını söylediği halde slogan atmaya devam eden gruba müdahale etti. Bu sırada bazı öğrencilerin polise yumurta attığı görüldü.  Olayla ilgili 20'den fazla öğrenci gözaltına alındı.  Arbede sırasında öğrenci ve polis memurlarından hafif yaralananlar oldu.  Polis otobüslerine bindirilen öğrenciler, kampüs alanında bekletiliyor.

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