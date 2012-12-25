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KTÜ'de öğrenciler yerlerde sürüklendi!

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, protesto gösterisi yapan bir grup öğrenci, özel güvenlik tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı

25 Aralık 2012 20:16

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ), "Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi" toplantısını, "Üniversitede sermaye istemiyoruz" diyerek protesto eden öğrencilere özel güvenlik sert müdahale etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, “Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu toplantıda, “Üniversiteye sermayenin girmesini istemiyoruz” diyerek protesto gösterisi yapan bir grup öğrenci, özel güvenlik tarafından sürüklenerek dışarı çıkarıldı.

KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde bugün Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından “Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu toplantı düzenlendi. Öğretim üyeleri ve iş çevrelerinin katıldığı toplantıda açılış konuşmalarının ardından sunum bölümüne geçilmesi beklenirken, KTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi oldukları öğrenilen 5 öğrenci ayağa kalkarak, "Üniversitede sermaye istemiyoruz. Bizim de söyleyeceklerimiz var" diyerek toplantıyı protesto etti.

Üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarılan öğrenciler direnmeyi sürdürdü. Kongre merkezinin koridorlarında yaşanan itiş kakışın ardından, özel güvenlik görevlileri öğrencileri yerlerde sürükleyerek dışarı çıkardı. Öğrencilerin çıkarılmasının ardından toplantıya devam edildi. (DHA)

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