KTO Başkan adayı Gülsoy, ertelenen seçimleri değerlendirdi: Hayırlısı olsun

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bağlı odalarda seçimlerin hükümet tarafından Nisan ayına ertelenme kararının yankıları sürürken, Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetim kurulu başkan adayı Ömer Gülsoy, Kırşehir\'de Ahilik Haftası kutlamaları sırasında hemşehrisi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü. KTO Meclis Başkanlığı\'nı yürüten Gülsoy, \"Yürüyüşümüze kararlı biçimde devam ediyoruz\'\' dedi.

KTO başkan adayı Ömer Gülsoyl, oda seçimlerinin 7 ay sonrasına ertelenmesi kararını \"Hayırlısı olsun\'\' diye karşıladı. Gülsoy, \"Bakanlar Kurulu\'nun aldığı kararın elbette haklı gerekçeleri var. Yeni belirlenen sürece göre çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüaceğiz. Bu konudaki yürüyüşümüz kararlı biçimde sürüyor\" dedi.

Gülsoy, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile yaptığı görüşme konusunda ise \"Ahi kutlamaları çerçevesinde kendisiyle Kırşehir\'de bir araya geldik. Oda seçimlerine ilişkin görüşlerini dinledik. Her açıdan güzel bir buluşma oldu\" diyerek tamamladı.



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