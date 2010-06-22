KTHY'nın uçuşları iptal edildi, 1 uçağa el konuldu

T24 - Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) uçuşları, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 3 ay süresince durdurulurken, bir uçağına da el konuldu. KTHY'nin biletli yolcularının ne olacağı ise henüz belli değil. Mağdur olan yolcular ile ilgili açıklama yapan KTHY yetkilileri, yolcuların başka şirketlerle taşınması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.



Borçları nedeniyle zor duruma düşen Kıbrıs Türk Hava Yolları’na bir darbede Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden geldi. Uçakları Türk Sivil Havacılığı tarafından tescil edilen KTHY’nin, işletmeyi sağlıklı yapamayacağı düşüncesiyle uçuşları dün akşam saatlerinde durduruldu.



Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, yükümlülüklerini yerine getirmeyen KTHY’nin bir uçağına da el koyduğu açıklandı.



Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın 100 milyon dolardan fazla borcu olduğu belirtildi.





Yolcuların akıbeti belli değil



Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Genel Müdürlüğünde, Sivil Havalacılık Dairesinin kararıyla uçuşlarının askıya alınmasından sonra, sorununun çözümüne yönelik bir kriz masası oluşturuldu.



Uçuşlarının askıya alınmasıyla ortaya çıkan durum, KTHY Genel Merkezinde oluşturulan kriz merkezinde değerlendiriliyor. KTHY Genel Müdür Vekili Selim Altıncık, Bayrak Televizyonuna (BRT) yaptığı açıklamada, yolcuların mağduriyetinin öncelikli konu olduğunu söyledi.



Uçak kiralama yoluyla da yolcuların taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden Altıncık, biletli yolcuların mağdur edilmemesi için diğer hava yollarıyla görüşerek çözüm üretme gayretinde olduklarını, gün içinde gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti KTHY'nin Sivil Havacılık Dairesine 40 milyon dolar civarında borcu olduğu belirtiliyor.





KTHY ihalesi bugün sonuçlanacak



Bu arada, KKTC Başbakanlığı, mali sorunlarını aşmak amacıyla Kıbrıs Türk Hava Yolları'na ortak bulma çalışmaları kapsamında açılan ihalenin bugün KTHY Genel Kurulu;nda değerlendirilerek sonuca gidileceğini bildirdi.



Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü;nden yapılan yazılı açıklama, KTHY'nin son yıllarda karşılaştığı mali sorunlarla yüksek zararların KKTC bütçe olanaklarıyla karşılanamaz hale geldiğine işaret edildi.



Bu durumun KTHY'yi sürdürülebilir bir yapıdan uzaklaştırdığı belirtilen açıklamada, “Bu çerçevede, KTHY'nin ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak görevine devam edebilmesi için Bakanlar Kurulu;nun 18 Mayıs 2010 tarihinde aldığı bir kararla ortak bulma çalışmaları başlatılmıştır” denildi.



Açıklamada, sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, KTHY'nin ortağı ADA Havacılık Ltd. adlı şirketin genel kurulunun dün İstanbul'da toplanarak, KTHY ihalesi için Atlas Jet ve Pegasus şirketleri tarafından verilen teklifleri görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, bugün Lefkoşa;da toplanacak KTHY genel kurulunda da son durumun değerlendirileceği ve yapılan ihalenin sonuçlandırılacağı kaydedildi.





