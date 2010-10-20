-KTHY'NİN TASFİYESİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI LEFKOŞA (A.A) - 20.10.2010 - Şirketin iflası yönünde dün karar alan Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Yönetim Kurulu, KTHY'nin tasfiyesi için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme dosyayı yarın görüşecek. KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çavuşoğlu ile şirketin avukatı Ergin Ulunay, tasfiye için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne başvuru yaptı. KTHY'nin avukatı Ergin Ulunay, başvurudan sonra basına yaptığı açıklamada, KTHY Şti. Ltd'nin, dün genel kurulda aldığı karar çerçevesinde tasfiye edilmesi için mahkeme başvurduklarını ifade ederek, ''Konu artık mahkemededir. Şirket zaten acze düşmüştür. Acze düştüğüne göre mevcut mevzuatımız altında tasfiye edilmesi gerekir'' dedi. KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çavuşoğlu, yarın mahkemede olacaklarını belirterek, ''Dilerim uygun bir kararla tasfiyesi yapılır. Bu şekilde maalesef 36 yıllık havayolunun hayatı son bulacaktır. Bu üzücü bir olay, üzgünüz'' diye konuştu. Mali krize giren ve faaliyetleri durdurulan KTHY'nin Yönetim Kurulu, içine düştüğü maddi sıkıntılar sonrası beklenildiği gibi dün ''iflas kararı'' almıştı.