-KTHY'NİN İFLASINDAN KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK LONDRA (A.A) - 24.05.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY), hükümete gelmelerinden bir ay sonra iflas ettiğini ancak kimsenin iflastan dolayı mağdur olmayacağını söyledi. Küçük, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları çerçevesinde Grand Palace Banqueting Suite'te, "KKTC'deki Son Siyasi Gelişmeler" başlıklı bir konuşma yaparak, Londra'da yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna seslendi. KTHY'nin iflasıyla ilgili çok sayıda soruyla karşılaşan Küçük, kendilerinin Mayıs ayında iktidara geldiklerini, KTHY'nin ise Haziran ayında iflas ettiğini belirterek, ''Bir ayda mı batırdık havayollarını? Kaldı ki bizden önceki hükümetin 46 milyon lira da katkı yapmasına rağmen battı. Havayolları bir ayda batmadı, üç beş senenin birikimi var. KTHY'nin iflasından kimse mağdur olmayacak'' diye konuştu. KTHY'nin iflasından sonra kayyuma devredildiğini anımsatan Küçük, kayyumun çalışmalarının sonucunda toplanacak şirkete ait paralardan öncelikle çalışanların haklarının verilmesi yönünde yasal düzenleme yaptıklarını kaydetti. Küçük, Başbakanlık Denetleme Kuruluna talimat verdiğini ve kurulun KTHY'nin iflasını incelediğini bildirdi. Yeni havayolunun kurulması için THY ile bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Küçük, şöyle konuştu: ''Tabii ki bu yeni kurulacak havayolu özel sektör ağırlıklı olacak. Hisselerin yüzde 60'ı iş adamlarına, yüzde 30'u KKTC'ye ve yüzde 10'u da THY'ye ait olacak şekilde bir sözleşme hazırlandı. Bu çalışma sonuçlandı ve başvurular yapıldı. Rekabet Kurumu, hisse satın almak isteyen iş adamlarının durumunu inceliyor. THY'nin yönetim kurulu başkanı, yeni havayolunun da yönetim kurulu başkanlığını yapacak. Özel sektör yatırımcılarının da buna itirazı olmadı.'' -''SENDİKALARIN TUTUMUNU TASVİP ETMEDİK''- Küçük, KKTC'deki bazı sendikaların tutumuyla ilgili bir soruya, ''Hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Bu arkadaşlar inadına bu gibi tırmanışları devam ettirmektedirler. Ama arkalarında kimse yok. Çok küçük zümrelerle bu söylemlerine devam ediyorlar. Ama Kıbrıs Türkü'nün en az yüzde 95'i ana vatanına bağlıdır. Bu arkadaşların bu girişimlerini biz tasvip etmedik, Avrupalıların da pek sempatik bulmadıklarını söylemek isterim'' yanıtını verdi. Sendikaların tamamen siyasi amaçlı hareket ettiğini savunan Küçük, ''Sendikal platformda hak arama olmamıştır. Ben kendilerini çağırdım ve görüştüm. Bir öneride bulundum, 'Gelin ön koşulsuz her şeyi görüşelim' dedim. Niye kabul etmediler? Sizi yanlış yollara sevk etmesinler. Orada samimiyet yoktur, olay tamamen siyasidir'' ifadelerini kullandı. -SEÇİMLERDE OY KULLANMA İSTEĞİ- Başbakan Küçük, Londra'da yaşayan KKTC'li vatandaşların seçimlerde oy kullanma talepleriyle ilgili olarak, seçme konusunda bir problemin olmadığını ancak seçilme konusunda anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyledi. Seçim döneminde Londra'da sandık kurulmasının mümkün olup olmadığı yönündeki soru üzerine Küçük, ''Bunun için sadece bizim değil sanırım İngiliz hükümetinin de onayı olmalıdır. Sizin Kıbrıs'a gelip oy kullanmanıza İngiliz hükümeti karışamaz ama burada sandık açmamıza karışabilir. Bunu incelemek lazım'' dedi. Küçük, askerlikle ilgili de yeni bir çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Doksan gün için Kıbrıs'a girişlerde askerlikle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. 3 bin sterlin ödeyerek askerlik hizmeti ortadan kalkıyor. Kademeli askerlik için bin 500 sterlin ödenmesi şartıyla askerlik hafifletiliyor ve bir aya iniyor. 15'er gün olarak ikiye bölünebiliyor. Ama şimdi yeni bir çalışmamız var. Kırk dokuz yaşından gün alan her yurt dışında yaşayan Türk'ün sağlık kuruluna sevk edilmesi ve bu kurulun kararıyla askerlikten muaf tutulması şeklinde bir çalışmamız var.'' -MÜZAKERE SÜRECİ- Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile anlaşmadan yana olduklarını dile getiren Küçük, ancak bunun için son tarih belirlenmesi gerektiğini söyledi. Müzakerelerde yapıcı ve ciddi olduklarını vurgulayan Küçük, ''Çözüm isteyen tarafız. Karşı tarafta bu çözüm isteği yok. Bu görüşmeleri belli bir süreyle kısıtlamak istemiyorlar. Ucu açık. Bir son tarih belirlememiz gerekir. Bu da 2012 yılının yarısı olabilir. Çünkü Rum tarafı AB'nin dönem başkanı olacaktır. O tarihe kadar bir sonuç alamayacaksak, bir ilerleme kaydedilmeyecekse biz yolumuza devam edelim dedik. Nerede devam edeceğiz? KKTC'de devam edeceğiz. Bizim alnımız açıktır, çizgimiz ortadadır'' diye konuştu. Rum kesimindeki partilerin Makarios'un çizgisinde olduğunu ileri süren Küçük, ''Dimitris Hristofyas da 'Makarios'un izindeyim' diyor, gidiyor BM'ye üniter devletten bahsediyor. Bu solculukla bağdaşır mı? Gerçek bir solcu olsa gidip üniter devletten bahsetmemesi lazım'' dedi. KKTC Başbakanı Küçük'ün bugün İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi binasının açılışını yapması bekleniyor.