KTHY çalışanları grevde

T24-



KTHY çalışanlarının grevi nedeniyle KTHY'nin Ercan-Antalya-Stansted, Ercan-İstanbul, Ercan-Kayseri ile Ercan-Antalya-Manchester seferleri yapılamadı.





Pegasus Hava Yolları'na hizmet verilmesi dolayısıyla bu şirketin Ercan çıkışlı seferi gerçekleşti.



KKTC Bakanlar Kurulu KTHY çalışanlarının grevini 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu'nun erteleme kararında şöyle denildi:



“Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası;nın 16;ncı maddesinin (3);üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, elzem hizmet olan Ercan Havaalanı, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası, Merkez Ofisi ve Merkez Ofisine bağlı diğer birimlerde çalışan Hava-Sen;e üye olan ve/veya üye olmayan Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi Limited çalışanlarının başlattıkları grevin 7 Nisan 2010 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi;nin 79(B)3 maddesi gereğince 2010 Grev Yasağı Emirnamesi;nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.”



“DİRENİŞ EYLEMİ” BAŞLATILDI

Hava-Sen üyesi KTHY çalışanları, Bakanlar Kurulu'nun grev yasağından sonra kaldırdığı grevi direniş eylemine dönüştürdü. Ercan Havaalanı girişinde toplanan KTHY çalışanları, Ercan'da hizmet vermemeyi sürdürüyor.



Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında soruna çözüm bulunmasını beklediklerini açıkladı. Atakan, 4 Şubat 2010'da başlatılan ve 60 gün ertelenen ilk grevlerindeki yasağın dün akşam sona erdiğini ve bugün 03.00 itibarıyla bir günlük grev kararı aldıklarını belirtti.



“Grev yasağının sürdüğü 60 gün içerisinde, sorunu çözmeye yönelik hiçbir girişimde bulunmayan Bakanlar Kurulu'nun, grevin başlamasından hemen sonra sabah saat 07.00'de toplanarak 3 saniye içinde grev yasağı kararı almasını halkın takdirine bıraktığını” kaydeden Buran Atakan, direnme haklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.