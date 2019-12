KTHY Atlasjet'le masaya oturuyor

T24 - Züleyha Karaman - KKTC Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Yönetim Kurulu'nun, KTHY'ye ortak olmak için tek teklifi veren Atlasjet ile müzakerelere başlamasına karar aldı.



KTHY Yönetim Kurulu, KTHY ile ilgili ortaklık ihalesinde son kararı vermek üzere, akşam saatlerinde Lefkoşa'daki KTHY Genel Merkez Binası'nda toplanmış, dün Atlasjet tarafından verilen teklif ihale kutusundan çıkmamıştı. Bu gelişmenin ardından, KKTC Bakanlar Kurulu, gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.



Başbakan İrsen Küçük, saat 22.30 dolaylarında tamamlanan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, KTHY'nin uçuşlarının, sıkıntılarına rağmen normal faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.



KTHY'nin, ihale için 8 firmaya ihale şartnamesi sunduğunu, bunlardan birinin teklif verdiğini belirten Küçük, dün noter huzurunda ihale kutusuna atılan teklifin, KTYH Yönetim Kurulu'nun bugün değerlendirmeye gittiğinde kutuda herhangi bir teklif bulamadığını kaydetti. Bunun polisiye bir olay olduğunu dile getiren Başbakan Küçük, ''24 saat bekçisi olan bir yerde, iki farklı anahtar altında korunan bir kutudan, 24 saat önce noter huzurunda kutuya atılan zarfın çıkmamasının ilginç olduğunu'' söyledi. Küçük, emniyetin bu konuda gerekli çalışmayı yaptığını belirtti.



''Hava yollarının şu an pazarlık gücünün en zayıf olduğu bir dönemde olduğunu'' kaydeden KKTC Başbakan Küçük, KTYH'nin elindeki 5 uçağın da kiralık olduğunu söyledi.



Bakanlar Kurulu'nun, ''KTHY'nin devam etmesi ve çalışanların menfaatlerinin korunması prensibiyle hareket ettiğini'' ifade eden İrsen Küçük, toplantıda, ihale kutusundan çıkmayan teklifin değerledirildiğini, bu konuda gerekli hukukçu görüşüne başvurulduğunu açıkladı.



KKTC Başbakanı Küçük, KTHY'nin hukukçusunun ve Başsavcı'nın da toplantıya davet edildiğini, Başsavcıdan alınan görüş doğrultusunda, ''KTHY Yönetim Kurulu'nun, başvuru yapmış olan tek firma ile müzakereleri sürdürme kararı alındığını'' söyledi.



Başbakan Küçük, müzakereler sonunda ortaya çıkacak sonucun, Genel Kurul'un onayına götürüleceğini söyledi.



İrsen Küçük, bir soru üzerine, ''Olmazsa olmazlarımız KTYH'nin yaşamasıdır öncelikle. Uçmakta olduğumuz limanların elimizden çıkmamasıdır. Çalışanlarımızın azami şekilde haklarının korunmasıdır. Bunlara hükümetimiz özen gösterecektir, özen göstermektedir'' dedi.



Başbakan Küçük, başka bir soru üzerine, KTHY ile ilgili 8 kuruluşa şartname gönderildiğini, tek firmanın teklif verdiğini belirterek, ''Atlasjet ve AK Parti ile bağ kurmanın yersiz olduğunu'' kaydetti. Küçük, Atlasjet ile 22 Mayıs'ta herhangi bir protokol imzalanmadığını da belirtti.



Küçük, ''KTHY'nin borcu olduğunu, uçaklarını her an kaybedebileceğini'' de sözlerine ekledi.