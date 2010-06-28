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Ekonomi

KTHY, Atlasjet'le anlaşma imzaladı

KKTC Başbakanı Küçük, KTHY ile Atlasjet arasındaki ortaklık görüşmelerinde yaşanan sıkıntının aşıldığını söyledi.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ile Atlasjet arasındaki ortaklık görüşmelerinde yaşanan sıkıntının aşıldığını, KTHY için yeni bir dönemin başladığını açıkladı.


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KKTC Başbakanlık binasında, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında, KTHY ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya, hükümet ve KTHY yetkilileri katıldı.


Başbakan Küçük, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Atlasjet ile yaşanan sıkıntı aşılmıştır. KTHY için yeni bir dönem başlıyor. Burada, hükümete, çalışanlara ve Atlasjet'e düşen görevler vardır. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse görülecektir ki bu işbirliğinden herkes kazançlı çıkacaktır'' dedi.


Yapılan anlaşma ile KTHY'nin ortadan kalkmadığını, kurulacak yeni şirketin ardından KTHY'nin ''Yeni Kıbrıs Türk Hava Yolları'' olarak uçmaya devam edeceğini belirten Başbakan Küçük, yeni KTHY'nin en geç Mayıs 2011'e kadar uçuşlara başlayacağını, o tarihe kadar Atlasjet filosunun ''Cyprup Turkish'' olarak  uçacağını bildirdi.


Başbakan Küçük, ortaklık anlaşmasının, yüzde 50-50 kar ortaklığı, yüzde 51-49 hisse ortaklığı şeklinde olduğunu ve asgari 5 yıl süreyle yapıldığını kaydetti.




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