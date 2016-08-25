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Deutsche Welle

KSTA: Köln'deki Gülen okulunda kayıtlar siliniyor

Türkiye'de darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamındaki operasyonların Almanya'daki Türkleri de endişelendirdiği ve bazı velilerin Köln'deki Gülen okulundan kayıt sildirdiği bildirildi.

25 Ağustos 2016 14:11


Türkiye'de darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'e bağlı kurum ve kişilere yönelik operasyonlar, Almanya'da çocukları Gülen okullarına giden aileleri de endişelendirdi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, Köln'de Gülen hareketinin Diyalog Okul Merkezi'ne bağlı okulunda eğitim gören bazı öğrencilerin kayıtlarının sildirildiğine yer verdi.

Gazete, Türkiye'deki darbe girişimi kapsamında başlatılan soruşturmanın Almanya'da yaşayan Türkleri de endişelendirdiğini belirterek, çocukları Gülen okullarına giden bazı velilerin Türk hükümetinin baskısından korktuklarına yer verdi. Hâlihazırda 20'nin üzerinde çocuğun okuldan kaydının alındığı bildirildi. Diyalog okulları İdari Müdürü Osman Esen, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını belirterek, durumun üzücü ve dramatik olduğunu söyledi. Esen, pekçok ailenin, çocuklarının Gülen'e ait bir okulda eğitim görmeye devam etmesi durumunda, örneğin Türkiye'ye girişlerde zorluk çıkabileceği, hükümet ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarlarının baskısına maruz kalabileceği endişesi taşıdığını kaydetti.

Alman devleti tarafından tanınan orta dereceli Diyalog okullarında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti eğitim müfredatı uyarınca ders verildiği ve Köln Bölge Valiliği denetiminde olduğu belirtiliyor. Köln Bölge Valiliği yaz tatilinin sona ermesiyle başlayan yeni eğitim yılına dair henüz Diyalog okullarından kaydı alınan öğrencilere dair veri bulunmadığı bilgisini verdi. Sözcü Bodo Klein da geride bırakılan yıllarda Diyalog okullarının çalışmalarına yönelik şikâyet almadıklarını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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