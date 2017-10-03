KSTA: ABD'de kayıtlı silah sayısı nüfustan fazla

ABD'nin Las Vegas kentindeki silahlı saldırı ve şiddetin gölgesinde kalan Katalonya referandumu salı günkü Alman gazetelerinde geniş yer bulan yorum konularından.

Alman basınından özetler (3 Ekim 2017)

Pazar gecesi ABD'nin Las Vegas kentinde bir müzik festivali katılımcılarına ateş açılması sonucu 59 kişi hayatını kaybetti. Kölner Stadtanzeiger gazetesi, konuyu ABD'deki silah yasaları açısından inceliyor:

Trump bireysel silahlanmayı destekliyor

ABD'deki gevşek silah yasalarında buna rağmen değişen bir şey olmayacak. Hatta tam aksine. NRA silah lobisi Nevada'daki gibi sokakta silah taşınmasına imkan kılan yasanın tüm ABD'de geçerli olmasını isteyen Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'da bir sandalyeye sahip olmuş durumda. ABD Başkanı bu konuda ezici sayıdaki seçmeniyle aynı görüşü paylaşıyor. Bu konuda şüphesi olan, böylesi bir silahlı saldırıyı takip eden günlerde, silah ticaretinin yapıldığı dükkanlardaki satış rakamlarını inceleyebilir.

ABD'de şahsi kullanım için kayıtlı silahların sayısı ülke nüfusundan fazla. Sandy Hook'taki kanlı ilkokul katliamının ardından bile silah ruhsatı dağıtımında daha sıkı kuralların getirilerek şahısların daha yoğun kontrolünü öngören değişiklik Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Kongre'den geçemediyse bu kez de pek bir şey değişmeyecektir.

Neue Osnabrücker Zeitung'un Michael Clasen imzasını taşıyan yorumu da aynı konuya ilişkin:

IŞİD terör örgütü saldırıyı üstlendi. FBI'ın an itibarıyla olayın terör bağlantısının bulunmadığını açıklaması IŞİD'in bu masalı devam ettirmesine engel değil. Radikal dinciler kitle iletişiminde etkili olabilmek için yalnızca gerçekleri paylaşmanın şart olmadığının farkında. Neticede önemli olan insanların neye inandığı. Ve İslamcı fanatiklerin çoğu FBI'ın açıklamalarına pek de kulak asmayacaktır.

"IŞİD saldırısı Başkan Trump'ı sıkıntıya sokacaktır"

Amerikan Başkanı Trump'ın stratejisine, herhangi bağlantısı olmayan, tek başına hareket eden bir rahatsız saldırgan portresiyse daha uygun. Amerikan toprakları üzerinde bir terör saldırısı, kendini 'Süper Başkan' addeden Trump'ı, iddialı laflarına rağmen ülkeyi neden IŞİD saldırılarından koruyamadığı gerekçesiyle sıkıntıya sokacaktır. Şayet deliler yasaların izin verdiği gibi marketlerden yarı otomatik silahlar alabiliyorsa, o toplumun akıllı haraket ettiğini savunamayız.

Trump'ın herkese bir silah ideolojisi daha da rağbet görebilir. Borsacılar bunun farkında. Neden? Çünkü Amerika'nın büyük silah üreticilerinin hisseleri böylesi saldırıların ardından yükselişe geçiyor, tabanca ve diğer ateşli silahlara olan talep artıyor. Acı ama gerçek: Bireysel silahlanma Las Vegas saldırısının ardından daha da artacak.

Nürnberger Nachrichten gazetesi hafta sonunda Katalanların bağımsızlık oylaması sırasında tırmanan gerilimi taşımış yorum sütünlarına:

İspanya Başbakanı, ayrılıkçı Katalanların senelerdir yapamadığını başardı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ayrılıkçı Katalanların senelerdir yapamadığını başardı: İspanya'ya sırtını dönenlerin ekmeğine yağ sürdü. Referandum öncesinde çoğunluk Katalonya'nın bağımsızlığını istemiyordu. Ancak dayakçı polis görüntüleri kararsızları ayrılıkçıların kollarına itti.

Dresdner Neueste Nachrichten gazetesinde Detlef Drewers imzalı yorumda, AB sıralarında İspanyol başbakanın Katalonya krizine pek de yapıcı yaklaşmayacağına inanıldığı belirtiliyor:

AB'nin tepesindekiler durumun farkında: Belirli bölgelerin bağımsızlığına anlayışla bakıldığına dair en ufak bir yaklaşım sergilerledikleri takdirde bu dalga dev bir harekete dönüşerek AB'nin çıkış fikrini yerle bir edebilir. Ki bu, herşeyin üstesinden birlikte daha iyi gelinebileceğini kapsıyor. Bu yüzden Brüksel'de İspanya dışındaki bağımsızlık yanlılarının da Rus kaynaklarca güçlü bir biçimde desteklendiği dedikodusu oldukça revaçta. Ancak bu ispatlanabilmiş değil. İspanyol Başbakanı Mariano Rajoy'a has kriz yönetiminin pek de yapıcı olmadığı AB merkezinde herkesçe bilinen bir gerçek.