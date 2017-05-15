KRV'de kazananlar, kaybedenler...

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki seçim sonuçları Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) için büyük bir zafer, Sosyal Demokrat Parti için ise büyük bir hezimet oldu.

CDU oyların ilk sonuçlara göre oyların 33,7'sini alarak seçimlerden zaferle çıktı. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve eyalet seçimlerinde partinin liste başı adayı Armin Laschet, "Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller iktidarına son verme ve en güçlü parti olma” hedefine ulaştığını belirterek, "Bugün Kuzey Ren-Vestfalya için iyi bir gün" dedi.

KRV eyaleti, Sosyal Demokratların kalesi sayılıyordu. 2005-2010 yılları haricinde yaklaşık 50 yıl boyunca eyalette Sosyal Demokratlar iktidarda olmuştu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber seçim sonuçlarını "CDU, SPD'nin kalbini fethetti. Bu CDU için harika bir gün” sözleriyle değerlendirdi.

SPD'nin hezimeti istifa getirdi

Seçimlerde ilk sonuçlara göre SPD 8 puan oy kaybetti ve oy oranı yüzde 31,1 civarında kaldı. Sosyal Demokratların KRV'de uğradığı yenilginin ardından, Hannelore Kraft, partinin eyalet teşkilat başkanlığından ve genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 2010 yılından beri Eyalet Başbakanı olan Kraft, bu yenilgide "kişisel olarak sorumluluğu üstlendiğini” söyledi.

SPD Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz ise ilk sonuçlar belli olduktan sonra Berlin'deki parti merkezinde yaptığı açıklamada, sonucu "gerçekten büyük bir yenilgi” diye niteledi. KRV seçimleri, Ocak ayında başbakan adayı olması ile SPD'ye taze bir rüzgar getiren Schulz'un üçüncü yenilgisi oldu. SPD daha önce de Saar ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde oy kaybına uğramıştı.

Liberaller sonuçtan memnun

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) gelen ilk sonuçlara göre yüzde 12 civarında oy oranı ile seçimlerde en çok oyu alan üçüncü parti oldu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki seçimlerde liste başı adayı olan FDP Genel Başkanı Christian Lindner sonuçlar karşısında "çok memnun” olduklarını söyledi. Lindner, kamu televizyon kanalı ZDF'e yaptığı açıklamada, bu seçimin federal seçimler için "yarışın başlangıcı" olduğunu belirtti. FDP, 2013 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 5 barajının altında kalarak, Federal Meclis'e girememişti.

Sağ popülistler meclise girmeyi başardı

KRV'deki seçimlerde ilk sonuçlara göre sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) yaklaşık yüzde 7,7 oy alarak, ilk kez eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. Böylelikle AfD, Almanya'daki 16 eyalet parlamentosundan 13'ünde temsil ediliyor olacak. Parti Genel Başkanı Frauke Petry ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamada sonucu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Federal parlamento seçim yarışı için ve 24 Eylül'deki seçimler için daha yüksek oy oranı istiyoruz, ama bu en büyük eyalette aldığımız sonuçtan da memnunuz” dedi.

Yeşiller oy kaybetti

Sosyal Demokrat Parti ile koalisyonda yer alan Yeşiller partisi de seçimlerde oy kaybına uğradı. 2012 yılında oyların yüzde 11,3’ünü alan Yeşillerin bu seçimde oyları yüzde 6 civarında kaldı. Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bu sonuçların federal seçimler açısından öneminin sınırlı olduğunu dile getirdi. Özdemir, bu sonuçlarla Yeşillerin izlediği siyasetin değil, hükümetin izlediği siyasetin seçimleri kaybettiğine işaret etti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa, JD/BK