Kruvaziyer gemileri gelmeyince turist rehberleri farklı iş alanlarına yöneldi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Limanı\'na kruvaziyer gemilerinin gelmemesi, liman esnafının yanı sıra İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO) üyesi tur rehberlerini de olumsuz etkiledi. İZRO Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Altınel, birçok tur rehberinin mesleğini bırakarak farklı iş alanlarına yöneldiğini söyledi. En fazla turisti gemilerin getirdiğini belirten Altınel, artık sefer yapmadıkları için hayat damarlarından birinin kesildiğini dile getirdi.

İzmir Limanı\'na birkaç yıldır, turist getiren kruvaziyer gemileri gelmiyor. Gemilerin yolunu gözleyen liman esnafı, bu yüzden zor günler geçiriyor. İzmir\'e turist getiren gemilerin gelmemesi esnafın yanı sıra, İZRO üyesi tur rehberlerini de zor durumda bıraktı. İZRO Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Altınel, İzmir\'de en büyük kaynaklarının limana gelen gemiler olduğunu; fakat bunun kesildiğini söyledi. Gemilerin gelmemesi nedeniyle zor günler yaşadıklarını kaydeden Nebil Altınel, \"Gemiler gelmeyince bizim de hayat damarlarımızdan biri kesilmiş oldu\" dedi.

Kruvaziyer gemilerin gelmemesi nedeniyle oda üyesi olan turist rehberlerinin çoğunun işini bırakarak farklı iş alanlarına yöneldiklerini belirten Altınel, \"Meslekten kopmalar oldu. Turizmin azalması, bazı arkadaşlarımızı meslekten etti. Başka işlere kayanlar oldu\" diye konuştu.

\'KÖTÜ ETKİLENDİK\'

Son yıllarda \'yüzen saray\' diye adlandırılan lüks kruvaziyer gemilerinin gelmediğini söyleyen Nebil Altınel, Doğu Akdeniz\'in uzun zaman gemi trafiğine kapalı kalmasının pek mümkün olmadığını, işlerin zaman içerisinde açılacağına inandıklarını söyledi. Sektörün yeniden canlanması için Almanya, Amerika, Güney Amerika gibi eski pazarların tekrar kazanılmasının önemli olduğunu kaydeden İZRO Yönetim Kurulu Başkanı Nebil Altınel, \"Bunu sağladıktan sonra Çin ve Malezya\'dan ne getirebilirseniz getirin. Elimizdekini de muhafaza etmeliydik\" diye konuştu.

Tüm bunlara rağmen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kaldırılmasının dahi sektör açısından önemli olduğunu aktaran Altınel, \"Gelen turistler seyahat sigortası ile geliyor. OHAL olduğunda daha riskli bir ülkeye gidildiği için ona göre sigorta primi yükseliyor. Bu da bizleri olumsuz etkiliyor\" şeklinde konuştu.

Türk parasının değerinin düşmesine dair de değerlendirmelerde bulunan Altınel, \"Dünya birbirini takip ediyor. Türk lirasının değer kaybetmesini takip ediyorlar. İspanya fiyat kırdı. Bakıyor euro Türkiye\'de yükseldi, o da orada fiyat kırıyor. Böylece orada tatil bedava oldu, herkes oraya gidiyor. Tamam, Türkiye ucuz ama, önemli olan ucuz mal satmak değil ki. Önemli olan pahalı mal satabiliyor musunuz? Malın kıymeti pahalı olmasında. Yoksa bedavaya verdiğinizde herkes gelir. Sonra arkasında bıraktığı çöpü toplarsınız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI