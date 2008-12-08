Krugman: Amerikan otomotiv sektörü çökecek

2008 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi Paul Krugman, Amerikan otomotiv sektörünün batacağını iddia etti.Krugman, Amerikan otomotiv devlerinin Kongre’ye sunduğu kurtarma planının, ekonomik kriz nedeniyle dev bir sektörün başarısızlığını kabullenememesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Nobelli ekonomiste göre sunulan plan, soruna çare olamayacak zira eski çözümleri içeriyor.Paul Krugman, mevcut ekonomi tarafından desteklenmediği için Amerikan otomotiv sektörünün çökeceğini de öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Barack Obama ise otomotiv sektörünün çökmesine izin verilemeyeceğini vurguladı. Obama, bununla birlikte, yardımın sektörde reform koşuluna bağlanması gerektiğini belirtti.Ford, Chrysler ve General Motors’un yöneticileri, Kongre’den 34 milyar dolar talep ediyor. Ancak, alabilecekleri tutarın en çok 16-17 milyar dolar olması bekleniyor.